Nhiều hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 trong công nhân lao động

Công đoàn phường Biên Hòa tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề “Bếp ấm yêu thương”, thu hút 11 đội tham gia. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai Bùi Thị Bích Thủy đã tham dự.

Công đoàn phường Biên Hòa tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề “Bếp ấm yêu thương”. Ảnh: N.Hòa

Tại hội thi, các đội thể hiện sự khéo léo, sáng tạo trong việc lựa chọn nguyên liệu, chế biến và trình bày các món ăn. Mỗi đội mang đến những mâm cơm đa dạng, hấp dẫn, không chỉ bảo đảm dinh dưỡng mà còn gửi gắm thông điệp về tình yêu thương, sự sẻ chia và gìn giữ hạnh phúc gia đình. Hội thi là sân chơi bổ ích, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động giao lưu, học hỏi, phát huy sự khéo léo và tinh thần đoàn kết. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, khẳng định vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội, đồng thời lan tỏa thông điệp xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dona Pacific (xã Bình Minh) tổ chức hội thi ẩm thực trong công nhân lao động. Ảnh: N.Hòa

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dona Pacific (xã Bình Minh) tổ chức hội thi ẩm thực với sự tham gia của 38 đội thi đến từ các tổ, bộ phận trong công ty. Với sự chuẩn bị chu đáo, các đội mang đến nhiều món ăn phong phú, hấp dẫn, bảo đảm dinh dưỡng, thể hiện sự tinh tế và tinh thần đoàn kết của đoàn viên, NLĐ.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dona Pacific (xã Bình Minh) trao giải cho các đội dự thi ẩm thực dịp 20-10. Ảnh: N.Hòa

Theo Công đoàn cơ sở công ty, đây là dịp tôn vinh vai trò, sự đảm đang, khéo léo của nữ công nhân lao động; đồng thời thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đối với đời sống tinh thần của đoàn viên, NLĐ. Thông qua hoạt động, Công đoàn cơ sở tạo sân chơi lành mạnh, góp phần xây dựng môi trường làm việc thân thiện, thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất.

Cùng ngày, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần TKG Taekwang Vina (phường Trấn Biên) tổ chức hội thao với các môn thi như: đạp xe chậm, giải bóng đá nam, chạy tiếp sức, giải cầu lông và giải pickleball với gần 120 đội tham gia. Các nội dung thi đấu được tổ chức đa dạng, phù hợp với sở thích và thể lực của NLĐ ở nhiều độ tuổi.

Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần TKG Taekwang Vina (phường Trấn Biên) trao giải cho các đội tham gia. Ảnh: N.Hòa

Không khí hội thao diễn ra sôi nổi, hào hứng, tạo cơ hội để đoàn viên, NLĐ giao lưu, rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần đồng đội và nâng cao đời sống tinh thần sau những giờ làm việc.