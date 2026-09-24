Nhiều hoạt động chào mừng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026

Công bố Báo cáo thường niên về đổi mới sáng tạo 2025, Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2025. Hà Nội tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước 2 năm liên tiếp.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, căn cứ Nghị định số 268/2025/NĐ-CP ngày 14-10-2025 của Chính phủ, ngày 1-10 hằng năm là Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia (Innovation Day), do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì. Chủ đề Ngày hội năm 2026 là “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”.

Các hoạt động hưởng ứng được định hướng tổ chức đa dạng, thiết thực, gắn với thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo; hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi cơ chế, chính sách; trình diễn, giới thiệu công nghệ mới, công nghệ tiên tiến; kết nối cung - cầu công nghệ và nguồn vốn.

Trong đó, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị có thể tổ chức lễ phát động, mít tinh, hội nghị, hội thảo, diễn đàn; triển lãm, trình diễn công nghệ, sản phẩm và giải pháp đổi mới sáng tạo; các hoạt động kết nối doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức trung gian, quỹ đầu tư, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các hoạt động tôn vinh, biểu dương tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thành tích tiêu biểu; các chương trình thi đua, cuộc thi, cuộc vận động về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cũng được khuyến khích.

Cùng với đó là các hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức về đổi mới sáng tạo trên báo chí, phát thanh, truyền hình, nền tảng số và mạng xã hội; tổ chức đào tạo, tập huấn, tư vấn về quản trị đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và huy động vốn. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học cũng được khuyến khích tổ chức ngày hội sáng kiến, tuần lễ đổi mới sáng tạo, cuộc thi ý tưởng sáng tạo, trải nghiệm công nghệ, tham quan phòng thí nghiệm và không gian đổi mới sáng tạo mở.

Theo kế hoạch, Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến tổ chức các hoạt động trọng tâm chào mừng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 tại Hà Nội trong tuần cao điểm từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10-2026.

Điểm nhấn là Lễ chào mừng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, dự kiến tổ chức ngày 4-10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Trong khuôn khổ buổi lễ sẽ công bố Báo cáo thường niên về đổi mới sáng tạo 2026, Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 và trao giải cuộc thi “Sáng kiến khoa học” năm 2026.

Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến tổ chức các diễn đàn gồm: Diễn đàn Tương lai khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Diễn đàn đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; Diễn đàn Đổi mới sáng tạo các nước tiểu vùng sông Mê Công (GMS Innovation Forum).

Một hoạt động đáng chú ý khác là Triển lãm công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 (Vietnam InnoShow 2026), cùng các hoạt động bên lề nhằm kết nối, xúc tiến ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo, với sự tham gia của doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các đối tác.

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phối hợp tổ chức hoạt động hưởng ứng, qua đó lan tỏa thông điệp đổi mới sáng tạo đến toàn xã hội, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân.