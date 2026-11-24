Giải Việt dã “Vì di sản văn hóa thế giới Hội An” năm 2026.

Theo đó, từ ngày 20-11 đến 7-12, tại Công viên Hội An diễn ra trưng bày hình ảnh, tư liệu về Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An. Từ ngày 23-11 đến 23-12, Bảo tàng Văn hóa Dân gian tổ chức trưng bày chuyên đề “Không gian xưa”. Đáng chú ý, cuộc thi “Di sản Hội An từ góc nhìn bảo tàng, di tích” diễn ra từ ngày 23-11 đến 5-12 tại các điểm bảo tàng, di tích. Ngày 27-11, hai ấn phẩm “Thương cảng Hội An thế kỷ XVI - XIX” và “Cẩm nang Hội An- Đô thị Di sản Sáng tạo” sẽ được ra mắt, giới thiệu đến công chúng. Bên cạnh đó, ngày 30-11, dự án “Tu bổ, tôn tạo di tích Nhà lao Hội An” sẽ khánh thành. Từ ngày 1 đến 5-12, tại đình Hội An diễn ra trưng bày văn khắc Hán Nôm Hội An; hoạt động “Lớp học Di sản” được tổ chức từ ngày 1 đến 4-12 tại Bảo tàng Văn hóa Dân gian và Bảo tàng Gốm sứ Mậu dịch.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là “Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026”, diễn ra từ ngày 3 đến 6-12 tại Quảng trường sông Hoài, Vườn tượng An Hội, dọc sông Hoài và các tuyến đường trong Khu phố cổ.

Thông qua chuỗi hoạt động, Hội An tiếp tục khẳng định nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với sáng tạo, giao lưu và hội nhập văn hóa quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh đô thị di sản giàu bản sắc.

l Cũng trong ngày 24-11, Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với sinh viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng tổ chức sự kiện trải nghiệm quế Trà Leng “Quế ơi quế à” (từ 8 giờ 30 đến 16 giờ 30) và trải nghiệm Bảo tàng đêm “Đêm trăm đèn” (từ 17 giờ đến 21 giờ 30) tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Thông qua góc nhìn và sự sáng tạo của người trẻ, chương trình mở thêm cách tiếp cận mới, khuyến khích các bạn chủ động khám phá và đưa di sản đến gần hơn với đời sống đương đại. Giám đốc Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng Huỳnh Đình Quốc Thiện cho biết, việc tổ chức các hoạt động mang tính tương tác, trải nghiệm và sự tham gia trực tiếp của học sinh, sinh viên thể hiện định hướng đổi mới hoạt động bảo tàng, hướng tới một không gian giáo dục, sáng tạo và gắn kết cộng đồng.

Lãnh đạo phường Thanh Khê trao quyết định thành lập Câu lạc bộ Bài chòi Thanh Khê và Câu lạc bộ “Thanh Khê tình người”.

* Trước đó, ngày 21-11, nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, phường Thanh Khê đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, mang đậm dấu ấn theo chủ đề “Thanh Khê-Từ hồn biển, qua nếp làng, đến nhịp phố”. Đây là hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo người dân Thanh Khê tham gia hưởng ứng. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Khê Nguyễn Thành Tiến cho biết, trong thời gian đến, địa phương tiếp tục gìn giữ bản sắc, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với đời sống đương đại; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư; phát huy thực chất các thiết chế văn hóa và sức sáng tạo của nhân dân; đổi mới cách làm, đưa văn hóa đến gần hơn với người dân, nhất là thế hệ trẻ thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu di tích, lễ hội, câu chuyện lịch sử và những nét văn hóa đặc trưng của Thanh Khê; kết hợp phương thức truyền thống với cách truyền thông sinh động, dễ tiếp cận.

Tại chương trình, phường Thanh Khê đã tổ chức ra mắt Tập san số “Di tích, lễ hội và các công trình văn hóa phường Thanh Khê”; công bố và trao quyết định thành lập Câu lạc bộ Bài chòi Thanh Khê, Câu lạc bộ thơ “Thanh Khê tình người”; tổ chức các hoạt động triển lãm, văn hóa, nghệ thuật…