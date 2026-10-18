Nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Bảng giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Đây là dịp để các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, cán bộ Hội, hội viên, thanh niên cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Hội; tiếp tục phát huy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện, sáng tạo, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến của các thế hệ thanh niên, tuổi trẻ.

Đồng hành cùng sự phát triển của thành phố, các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tình nguyện, sáng tạo, triển khai nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tìm hiểu những tài liệu về truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại một gian hàng (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố đã phát động đợt cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026. Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố đề nghị các cơ sở Hội trực thuộc rà soát, kịp thời hỗ trợ hội viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế bằng những công trình, phần việc thiết thực; đồng thời, vận động nguồn lực xã hội, kết nối các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cùng tham gia chăm lo. Qua đó, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm vì cộng đồng và góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong đoàn viên, hội viên, thanh niên và người dân; đồng thời, phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong tuyên truyền, vận động cộng đồng xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh và trách nhiệm.

Các bạn trẻ tìm hiểu cách phòng, chống ma túy tại một gian hàng (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Thông qua Ngày hội này, mỗi đoàn viên, hội viên, thanh niên sẽ tiếp tục phát huy vai trò xung kích, gương mẫu trong chấp hành pháp luật, tích cực tuyên truyền và vận động người thân, bạn bè cùng xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Nhằm tiếp thêm nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho các đội hình thực hiện nhiệm vụ, trong khuôn khổ chương trình hôm nay, Ban tổ chức tiến hành trao tặng các bộ dụng cụ hỗ trợ điều phối an toàn giao thông cho các đội hình thanh niên phản ứng nhanh.

Đại diện Ban tổ chức trao tặng các bộ dụng cụ hỗ trợ điều phối an toàn giao thông cho các đội hình thanh niên phản ứng nhanh (Ảnh: CTV)

Trong hai ngày diễn ra chuỗi hoạt động, Ban tổ chức triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Trưng bày các không gian truyền thống, gian hàng trải nghiệm, trò chơi; đồng ca chào mừng kỷ niệm với sự tham gia của 3.000 đoàn viên, hội viên, thanh niên thành phố; các buổi giao lưu cùng các hoa hậu, á hậu, nghệ sĩ, vận động viên tiêu biểu; tuyên dương Thủ lĩnh thanh niên thành phố tiêu biểu giai đoạn 2021-2026; trao tặng 200 phần quà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố với tổng trị giá 300 triệu đồng; nhạc hội thanh niên…

Ban tổ chức cũng ra mắt công trình “Bản đồ số ứng phó triều cường Thành phố Hồ Chí Minh” do Thành Đoàn thành phố triển khai. Công trình nhằm cung cấp thông tin cảnh báo các điểm ngập, hỗ trợ người dân chủ động ứng phó; đồng thời, phát huy vai trò xung kích của thanh niên tại 168 xã, phường, đặc khu trong việc cập nhật tình hình ngập nước trên địa bàn.