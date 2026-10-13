Nhiều hoạt động chào mừng 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam
Hưởng ứng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2026), các cấp Hội Nông dân Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động tạo khí thế thi đua rộng khắp, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường đoàn kết và phát huy vai trò của hội viên, nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Nổi bật trong chuỗi hoạt động là Giải Bóng chuyền “Bông lúa vàng” tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026 với sự tham gia của 8 đội bóng đại diện cho 3 cụm thi đua.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nhieu-hoat-dong-chao-mung-96-nam-ngay-thanh-lap-hoi-nong-dan-viet-nam-305221.htm