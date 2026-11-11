Nhiều hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi cho người lao động​​

Giới thiệu các mặt hàng giảm giá hỗ trợ người lao động, đoàn viên tại Chợ Tết Công đoàn Hà Nội 2026. Ảnh minh họa: XM/Báo Tin tức và Dân tộc

Cụ thể, theo kế hoạch vừa được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ban hành, chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” kết hợp “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” cấp thành phố dự kiến tổ chức tại 4 địa điểm gồm: Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (phường Cửa Nam) tổ chức chương trình "Tết Sum vầy"; Công viên Hòa Bình (phường Xuân Đỉnh), sân vận động xã Thường Tín và Vườn hoa Phùng Khắc Khoan (xã Thạch Thất) tổ chức "Chợ Tết công đoàn". Thời gian tổ chức các sự kiện trên dự kiến từ ngày 18-25/1/2027. Đáng chú ý, mỗi điểm có khoảng 800-1.000 người tham dự, trong đó phần lớn là công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại 3 điểm dự kiến tổ chức "Chợ Tết công đoàn" sẽ có khoảng 100 gian hàng, trong đó có 4 gian hàng “0 đồng” của Liên đoàn Lao động thành phố, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động mua sắm hàng hóa phục vụ Tết. Bên cạnh hình thức trực tiếp, người lao động còn được hỗ trợ phiếu mua hàng trực tuyến thông qua chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Cùng với đó, chương trình “Chuyến xe Công đoàn - Xuân 2027” được triển khai nhằm hỗ trợ tiền vé xe cho 9.000 đoàn viên, người lao động về quê đón Tết; tổ chức các chuyến xe đưa công nhân tại các khu công nghệ cao và khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội về quê đón Tết và trở lại làm việc sau kỳ nghỉ. Liên đoàn Lao động thành phố cũng phối hợp thực hiện chương trình “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2027” và hỗ trợ đón tiếp người lao động tham gia “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2027” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tại các công đoàn xã, phường và công đoàn cơ sở, nhiều hoạt động chăm lo được triển khai như thăm hỏi, tặng quà, tổ chức “Bữa cơm tất niên Công đoàn”, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui Xuân và hỗ trợ người lao động không có điều kiện về quê đón Tết. Đối với công nhân ở các khu nhà trọ, công trình, dự án, công đoàn các cấp quan tâm tổ chức chương trình “Tết không xa nhà”, thăm hỏi, động viên trước giao thừa. Liên đoàn Lao động thành phố dự kiến hỗ trợ mỗi công đoàn xã, phường 50 triệu đồng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, trong đó có kinh phí tặng 30 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trước đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, dự kiến trợ cấp khó khăn cho 65.000 đoàn viên, người lao động, mỗi suất 1 triệu đồng. Đối tượng được hỗ trợ là những người có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, giảm hoặc mất việc làm, bị nợ lương, thưởng, bảo hiểm xã hội; người thuộc gia đình chính sách, dân tộc thiểu số và người nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết. Riêng đoàn viên, người lao động được lãnh đạo thành phố trực tiếp thăm, chúc Tết ngoài khoản trợ cấp còn được tặng quà trị giá 350.000 đồng.

Bên cạnh hỗ trợ vật chất, các cấp công đoàn trên địa bàn tăng cường đối thoại với người sử dụng lao động về phương án trả lương, thưởng Tết; giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, bảo đảm quyền lợi của người lao động, nhất là những người phải làm việc trong dịp Tết. Công đoàn cơ sở chủ động nắm bắt tình hình doanh nghiệp, kịp thời phối hợp xử lý các trường hợp nợ lương, không có khả năng trả thưởng, góp phần bảo đảm quan hệ lao động ổn định.