Công nhân hào hứng tham gia trò chơi kéo co

Ngày 22/11, tại thành phố Bắc Ninh diễn ra Ngày hội Văn hóa công nhân cấp Tổng liên đoàn năm 2026, thu hút khoảng 3.000 đoàn viên, công nhân, người lao động.

Đây là năm đầu tiên Ngày hội Văn hóa công nhân được tổ chức, nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đồng thời tạo đợt sinh hoạt văn hóa rộng khắp trong đoàn viên, người lao động, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và xây dựng môi trường văn hóa tại doanh nghiệp.

Công đoàn viên lựa các sản phẩm gia dụng tại gian hàng dành cho công nhân, lao động. Ảnh: Hà Quân

Tại Ngày hội, Ban tổ chức đã trao 3.000 voucher phúc lợi trị giá 500.000 đồng/voucher cho đoàn viên để mua sắm tại các gian hàng phúc lợi, bán các sản phẩm ưu đãi.

Phát biểu chương trình, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết, Công đoàn Việt Nam là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động. Sau mỗi ngày làm việc trong nhà máy, công trường, khu công nghiệp, khu kinh tế, bên cạnh nhu cầu về thu nhập, việc làm ổn định, những lo toan của cuộc sống thường ngày, người công nhân còn có những nhu cầu rất đời thường.

"Đó là một sân chơi để rèn luyện sức khỏe, một không gian để đọc sách, giao lưu, một chương trình văn nghệ để thư giãn, hay đơn giản là những phút giây được gặp gỡ, sẻ chia với đồng nghiệp. Vì vậy, phát triển văn hóa trong công nhân không chỉ là tạo thêm những sân chơi văn hóa, hoạt động văn nghệ, thể thao, mà quan trọng hơn là tạo dựng môi trường để mỗi công nhân được phát triển toàn diện, được sáng tạo, được tham gia và thụ hưởng những giá trị văn hóa tốt đẹp", bà Xương chia sẻ.

Thời gian qua, các cấp công đoàn đã quan tâm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động. Nhiều chương trình, mô hình hoạt động văn hóa sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện của công đoàn viên như: Tháng Công nhân, Tết sum vầy, Giờ thứ 9, Giờ tan ca…

Bà Thái Thu Xương đề nghị cấp công đoàn và người lao động gắn văn hóa với năng suất, chất lượng và an toàn lao động. Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số và ý thức giữ gìn an toàn vệ sinh lao động, tích cực thực hiện phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt" do Tổng liên đoàn phát động.

Qua đó, mỗi người lao động cùng góp phần nâng cao năng suất lao động, thu nhập và sự phát triển bền vững của đơn vị, doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đặc biệt là tăng trưởng 2 con số.

Công nhân tham gia các hoạt động vui chơi tại Ngày hội Văn hóa công nhân năm 2026. Ảnh: Thu Hương

Với mong muốn hình thành chiến dịch tổ chức đồng loạt các hoạt động văn hóa, thể thao trong các cấp công đoàn, tạo thêm sân chơi thiết thực phục vụ công nhân lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu mỗi công đoàn ngành, địa phương tổ chức ít nhất một hoạt động văn hóa, thể thao quy mô cấp ngành, địa phương; mỗi công đoàn cơ sở tổ chức ít nhất một hoạt động phù hợp với điều kiện của đơn vị, doanh nghiệp. Các hoạt động được tổ chức đồng loạt từ ngày 18 - 24/11 hằng năm.