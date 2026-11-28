Chuyển đổi số đang mở ra cơ hội để các làng nghề Hà Nội mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và gia tăng giá trị sản phẩm truyền thống. Tuy nhiên, quá trình này vẫn chưa tạo được những chuyển biến đủ sâu.

Từ ứng dụng công nghệ trong sản xuất, bảo hộ thương hiệu đến quản trị hoạt động kinh doanh nhiều cơ sở vẫn loay hoay trong những bước chuyển đổi ban đầu.

Chủ tịch danh dự Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Tp.Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, Thủ đô có lợi thế với nhiều làng nghề hàng trăm, hàng nghìn năm tuổi. Các sản phẩm như khảm trai Chuyên Mỹ, sơn mài Hạ Thái, gốm Bát Tràng, mây tre đan Phú Vinh hay lụa Vạn Phúc đã tạo dựng danh tiếng, được người tiêu dùng trong nước và quốc tế biết đến.

Đây là nền tảng để phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị sản phẩm. Tuy nhiên, theo bà Lan, việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, từ thương hiệu chung của làng nghề đến nhãn hiệu riêng của doanh nghiệp, hộ sản xuất, vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

"Nhiều người vẫn nhận thức rằng ai cũng biết đến lụa Vạn Phúc, ai cũng biết đến gốm Bát Tràng nhưng thương hiệu, nhãn hiệu tập thể chung đó thực sự vẫn chưa có một văn bản nhà nước nào công nhận", bà Lan chia sẻ.

Bà Phùng Hạnh Nga - Chủ tịch danh dự Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Tp. Hà Nội chia sẻ về những điểm nghẽn trong chuyển đổi số thanh toán tại các hộ kinh doanh làng nghề.

Khoảng trống trong bảo hộ sở hữu trí tuệ khiến danh tiếng được tích lũy qua nhiều thế hệ chưa thể phát huy đầy đủ giá trị thương mại, đồng thời hạn chế khả năng xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững.

Bên cạnh đó, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số tại các làng nghề vẫn gặp nhiều trở ngại. Một số cơ sở đã đưa công nghệ vào sản xuất, quảng bá sản phẩm trên sàn thương mại điện tử nhưng chưa tạo được chuyển biến rộng khắp.

Theo bà Lan, khó khăn chủ yếu đến từ nguồn vốn đầu tư máy móc, công nghệ, thiếu nhân lực có năng lực số và tâm lý e ngại công nghệ của một bộ phận người làm nghề. Việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số cũng còn hạn chế.

Thực tế này cho thấy, chuyển đổi số làng nghề không chỉ là đưa sản phẩm lên môi trường trực tuyến mà cần bắt đầu từ những nền tảng căn bản: bảo hộ thương hiệu, đầu tư công nghệ và nâng cao năng lực cho người sản xuất.

Ở khía cạnh tài chính, chuyển đổi số cũng đang bộc lộ khoảng cách giữa mức độ phổ cập và khả năng khai thác công nghệ vào quản trị hoạt động kinh doanh.

Trưởng phòng Phát triển kinh doanh địa bàn Hà Nội, Hội sở chính BIDV Phùng Hạnh Nga nhận định, chuyển đổi số thanh toán là bước đầu tiên trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Thanh toán bằng mã QR đã phổ biến tại nhiều cơ sở kinh doanh làng nghề, song chuyển đổi số vẫn chưa đi sâu vào hoạt động quản trị.

Những năm gần đây, thanh toán không dùng tiền mặt và ngân hàng số tại Hà Nội phát triển nhanh, song theo đánh giá của ngân hàng, quá trình chuyển đổi vẫn chủ yếu theo chiều rộng, chưa đi sâu vào hoạt động quản trị.

Bà Nga chia chuyển đổi số thanh toán thành 5 cấp độ. Ở cấp độ đầu tiên, hộ kinh doanh, doanh nghiệp sử dụng tài khoản ngân hàng và mã QR để thay thế tiền mặt. Tiếp đó là triển khai thu, chi hộ điện tử giúp quản lý dòng tiền và tự động hóa đối soát giao dịch.

Cấp độ thứ ba là kết nối dữ liệu giữa hóa đơn thanh toán, hóa đơn bán hàng và tài khoản ngân hàng với hệ thống kế toán, hỗ trợ quản lý doanh thu và lập báo cáo thuế.

Ở cấp độ thứ tư, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ để quản trị dòng tiền thông minh, nâng cao chất lượng quyết định tài chính và tăng khả năng tiếp cận tín dụng linh hoạt, chi phí thấp, không cần tài sản bảo đảm.

Cấp độ cao nhất là tích hợp trực tiếp các giao dịch tài chính vào hệ thống quản trị của doanh nghiệp, cho phép đối tác và khách hàng thực hiện giao dịch ngay trên nền tảng này thay vì sử dụng các ứng dụng ngân hàng riêng lẻ.

Tuy nhiên, theo bà Phùng Hạnh Nga dù Hà Nội là địa phương có mức độ phát triển cao nhất cả nước hoạt động chuyển đổi số tại nhiều làng nghề hiện vẫn chủ yếu dừng ở cấp độ số hóa giao dịch. Việc kết nối sâu giữa hệ thống ngân hàng, hóa đơn điện tử và phần mềm kế toán, cũng như tự động hóa các nghiệp vụ ghi nợ, ghi có, chưa phổ biến.

Bà Trần Thị Phương Lan - Trưởng phòng Phát triển kinh doanh địa bàn Hà Nội, Hội sở chính BIDV phân tích những hạn chế trong bảo hộ thương hiệu và ứng dụng công nghệ tại các làng nghề Hà Nội.

Phân tích thêm về những rào cản khiến chuyển đổi số tài chính tại các làng nghề chưa đi sâu, bà Nga cho hay, đầu tiên là thói quen kinh doanh lâu năm. Nhiều hộ vẫn sử dụng sổ sách đơn giản, ưu tiên tiền mặt nên chưa dễ dàng thay đổi đồng bộ phương thức quản lý và theo dõi dòng tiền.

Tiếp đến là chi phí đầu tư và nhận thức về lợi ích. Việc triển khai phần mềm kế toán, kết nối ngân hàng và các giải pháp quản trị đòi hỏi thêm nguồn lực, trong khi nhiều hộ cho rằng thanh toán không tiền mặt đã đáp ứng nhu cầu cơ bản.

Bên cạnh đó là hạn chế về năng lực số và tâm lý e ngại rủi ro. Không ít chủ hộ lớn tuổi chưa quen với công nghệ, có xu hướng số hóa từng phần thay vì chuyển đổi toàn diện.

Cuối cùng là sự thiếu đồng bộ giữa các phần mềm ngân hàng, bán hàng, kế toán và hóa đơn điện tử. Các giải pháp tích hợp phù hợp với quy mô, đặc thù làng nghề vẫn chưa phổ biến.

Từ thực tế này, bà Phùng Hạnh Nga cho rằng cần có sự phối hợp giữa Chính phủ, các sở, ngành, cơ quan thuế, ngân hàng và đơn vị phát triển phần mềm để hỗ trợ các cơ sở sản xuất tháo gỡ rào cản, từng bước nâng cấp hoạt động chuyển đổi số.