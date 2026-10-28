Nhiều hộ DTTS ở Quảng Trực vươn lên từ nông nghiệp bền vững

Gia đình chị Bùi Thị Dược phát triển chăn nuôi thỏ khá hiệu quả

Gia đình chị Thị Bi Ôn, dân tộc M’nông tại bon Bu Prăng 2 có 2 ha mắc ca; trong đó, mắc ca đã ở giai đoạn kinh doanh, vụ thu hoạch đầu năm 2026, gia đình thu về trên 2 tấn, đem lại cho gia đình mức thu nhập khá. Chị Thị Bi Ôn cho biết, trước đây, chị trồng cà phê, điều nhưng giống cũ, chăm sóc không kỹ nên năng suất thấp, kinh tế gia đình bấp bênh. Năm 2021, chị đã trồng thử nghiệm mắc ca với 100 cây. Sau khi trồng thấy khá hiệu quả thì gia đình chị bắt đầu chuyển đổi, nhân rộng dần ra toàn vườn như hiện nay.

Mắc ca có mức thu nhập khá ổn định, kinh tế gia đình khá lên nên chị Ôn quyết tâm gắn bó. Là cây trồng mới trên vùng đất biên cương, chị tích cực tham gia các lớp tập huấn, học hỏi thêm kỹ thuật để phòng, chống tốt các loại sâu bệnh. Đặc biệt, chị chú trọng cắt tỉa cành tạo tán, sử dụng phân bón hữu cơ, vi sinh, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm. Chị đang hướng sản phẩm của mình được sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ để có giá bán cạnh tranh hơn. Mùa mưa vừa qua, chị cũng đã trồng xen một số cà phê giống mới vào những diện tích mắc ca trồng thưa nhằm tăng thu nhập.

Tương tự, thời gian này, anh Nguyễn Đức Luân, dân tộc Nùng ở bon Đắk Huýt đang chuẩn bị thu hoạch gần 2 ha cà phê. Anh Luân cho biết: Dự kiến năm nay năng suất vườn cà phê của gia đình đạt trên 3,5 tấn/ha. Anh Luân cho rằng, để có được mức năng suất trên, gia đình chú trọng áp dụng đồng bộ các kỹ thuật, từ cây giống có chất lượng, tạo sinh thái vườn cây ổn định từ hoạt động cắt, tỉa cành, bón phân hợp lý, cân đối.

Theo báo cáo của UBND xã Quảng Trực, tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn xã 9 tháng năm 2026 ước đạt gần 8.000 ha, trong đó cây hằng năm trên 300 ha và gần 7.700 ha cây dài ngày. Diện tích và sản lượng các loại cây trồng đến 9 tháng ước đạt gần 98% so với kế hoạch năm.

Song song với trồng trọt, nhiều gia đình đã quan tâm phát triển chăn nuôi nông hộ. Ở bon Đắk Huýt, gia đình chị Bùi Thị Dược, dân tộc Mường duy trì chăn nuôi thỏ thịt. Việc chăn nuôi thỏ được chị mạnh dạn thực hiện từ năm 2019. Đây là một hướng đi còn khá mới mẻ tại địa phương vào thời điểm đó. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đến nay tổng đàn thỏ của gia đình chị đã lên đến mức 1.000 con. Hiện nay, thỏ thịt được thương lái thu mua thường xuyên với giá dao động từ 80.000 - 85.000 đồng/kg. Nhờ đó, nguồn thu nhập từ mô hình này khá ổn định. Sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi tháng gia đình chị thu lãi khoảng 15 triệu đồng.

Theo ông Đặng Văn Cương - Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Trực, những năm qua, nông dân xã nói chung và đồng bào DTTS xã nói riêng đã mạnh dạn học tập, ứng dụng các cây, con giống, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất. Từ đó, bà con không chỉ giảm nghèo cho bản thân mà còn góp phần tạo các vùng sản xuất hàng hóa nông sản chất lượng cao, an toàn thực phẩm. Nhiều hộ đồng bào DTTS tham gia vào các chuỗi nông sản, hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn.

Quảng Trực là xã biên giới đất liền của Lâm Đồng, hiện có 11 bon với 3.160 hộ, 11.311 nhân khẩu, trong đó đồng bào DTTS là 5.120 nhân khẩu, chiếm 45,27% dân số.