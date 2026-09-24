Nhiều hộ dân và đường giao thông tại Lâm Đồng bị ngập sâu trong nước

Quốc lộ 1A qua phường Hàm Thắng (Lâm Đồng) nhiều đoạn bị ngập sâu trong nước, các phương tiện lưu thông khó khăn và nhiều xe môtô bị chết máy. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Quốc lộ 28 qua phường Hàm Thắng nhiều đoạn bị ngập sâu trong nước, các phương tiện lưu thông khó khăn và nhiều xe môtô bị chết máy. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Lực lượng chức năng được bố trí hỗ trợ người dân di chuyển qua đoạn ngập sâu trên quốc lộ 28 qua phường Hàm Thắng. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Lực lượng chức năng được bố trí hỗ trợ người dân di chuyển qua đoạn ngập sâu trên quốc lộ 28 qua phường Hàm Thắng. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN) ​

Người dân tại điểm ngập sâu tại phường Bình Thuận (Lâm Đồng) di chuyển đến nơi khác để đảm bảo an toàn. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Nhiều nhà dân và đường giao thông tại xã Hàm Liêm (Lâm Đồng) bị ngập sâu, người dân không thể di chuyển. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Nhiều nhà dân và đường giao thông tại xã Hàm Liêm (Lâm Đồng) bị ngập sâu, người dân không thể di chuyển. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Các hộ dân ven sông Cái (phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) di dời tài sản đến nơi khác để tránh lũ. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Nhiều hoa màu, cây trồng của người dân xã Hàm Liêm (Lâm Đồng) bị ngập sâu trong nước. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Nhiều nhà dân tại khu dân cư Cá Đồng (phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) ngập sâu trong nước. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Nhiều nhà dân và các tuyến đường giao thông khu dân cư Cá Đồng (phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)