Nhiều hộ dân ở Phú Quốc tự nguyện tháo dỡ công trình, trả lại đất vi phạm

Lực lượng chức năng thông qua các quyết định cưỡng chế. (Ảnh: CTV)

Đợt ra quân tập trung rà soát và kiên quyết xử lý hàng loạt vụ việc chiếm đất do Nhà nước quản lý, sử dụng đất sai mục đích tại các khu vực Dương Tơ, Hàm Ninh, Cửa Dương, Dương Đông và Hồ nước Cửa Cạn.

Điểm nổi bật của chiến dịch lần này là hiệu quả từ công tác dân vận. Nhờ sự tuyên truyền, giải thích pháp luật kiên trì của Tổ công tác 833 và chính quyền địa phương, nhiều hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình, khắc phục hậu quả và bàn giao lại đất công trước giờ cưỡng chế.

Lực lượng chức năng sử dụng thiết bị xác định ranh giới đất. (Ảnh: CTV)

Tại phường Dương Đông, 100% trường hợp thuộc diện xử lý đợt này ở Khu phố 10 đã tự nguyện bàn giao đất. Tại Dương Tơ, trong 12 quyết định cưỡng chế, có 5 trường hợp người dân chủ động chấp hành.

Bên cạnh công tác vận động, chính quyền địa phương cũng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Tại Hàm Ninh, lực lượng chức năng đã tổ chức cưỡng chế 4 quyết định, thu hồi hơn 7.800m² đất bị chiếm dụng trái phép. Tại Cửa Dương, cưỡng chế 2 trường hợp sử dụng đất sai mục đích. Tại khu vực tái định cư Hồ nước Cửa Cạn, lực lượng đã giải tỏa 6 quyết định đối với 5 hộ dân, thu hồi tổng diện tích hơn 11.410m².