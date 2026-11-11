Nhiều hiệu trưởng trường tiểu học ở TP Huế xin từ chức

Ngày 11/11, ông Lê Quý Phương, Chủ tịch UBND phường Hương An (TP Huế) xác nhận, bà Phan Thị Thu Sương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương An, đã có đơn xin từ chức.

Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, TP Huế.

Theo ông Lê Quý Phương, bà Sương xin thôi giữ chức vụ hiệu trưởng vì lý do sức khỏe. Sau khi từ chức, bà có nguyện vọng được trở lại làm giáo viên giảng dạy tại chính ngôi trường này.

Đến nay, Đảng ủy và UBND phường Hương An đã thống nhất chấp thuận nguyện vọng của bà Sương và có văn bản thông báo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế.

Cùng ngày, ông Lê Văn Thìn, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Long xác nhận, bà Trần Thị Giang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Hồ, cũng đã gửi đơn xin thôi giữ chức vụ quản lý.

Theo ông Thìn, bà Giang có nguyện vọng chuyển xuống làm giáo viên giảng dạy tại trường sau khi từ chức. Hiện địa phương đang triển khai quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng mới để kiện toàn chức danh quản lý tại Trường Tiểu học Hương Hồ.

Trong khi đó, lãnh đạo Đảng ủy phường Phú Xuân xác nhận, bà Nguyễn Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, cũng đã có đơn xin từ chức vì lý do cá nhân. Địa phương hiện đang xây dựng phương án nhân sự quản lý đối với nhà trường.

Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thuận Hóa đã thống nhất cho ông Lê Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, thôi giữ chức vụ quản lý theo nguyện vọng.

Theo lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa, ông Sơn xin từ chức với lý do không hoàn thành nhiệm vụ. Địa phương cũng đã có phương án nhân sự để bổ nhiệm hiệu trưởng mới, bảo đảm hoạt động quản lý, điều hành của nhà trường.