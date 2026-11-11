Nhiều hiệu trưởng trường tiểu học ở TP Huế xin từ chức

Ngày 11/11, ông Đặng Hữu Hải, Bí thư phường Hương An (TP Huế) xác nhận, thống nhất cho bà Phan Thị Thu Sương, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hương An, từ chức với lý do cá nhân.

Sau sắp xếp, TP Huế có hơn 80 trường tiểu học và một số trường liên cấp.

Trước đó, ba hiệu trưởng khác cũng có động thái tương tự là ông Lê Thanh Sơn - Hiệu trưởng trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Thuận Hóa); bà Trần Thị Giang - Hiệu trưởng trường Tiểu học Hương Hồ (phường Kim Long) và bà Nguyễn Thị Thủy - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Phú Xuân).

Theo chính quyền địa phương cho biết, tất cả từ chức theo nguyện vọng cá nhân, không nêu thêm chi tiết. Trừ ông Sơn, còn lại đều mong muốn quay lại làm giáo viên ở trường cũ.

Được biết, sau sắp xếp mạng lưới trường công lập, TP Huế có hơn 80 trường tiểu học và một số trường liên cấp. Trong bốn trường nói trên, Tiểu học Lý Thường Kiệt được giữ nguyên quy mô, không sáp nhập.

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