Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh trong một hoạt động giáo dục trải nghiệm

Công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu, dạy thêm, học thêm

Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương (Thành phố Hồ Chí Minh) vừa công khai số điện thoại cá nhân đến toàn thể cha mẹ học sinh, sử dụng làm đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu, dạy thêm, học thêm. Ngoài đường dây nóng, nhà trường còn tiếp nhận thông tin qua hộp thư điện tử hoặc trực tiếp tại văn phòng vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bà Nguyễn Thị Thanh Phượng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, thông tin phản ánh của phụ huynh sẽ được phân công cho các phó hiệu trưởng làm đầu mối tiếp nhận, phối hợp với bộ phận liên quan để xác minh và giải quyết kịp thời. "Đường dây nóng hoạt động thông suốt, liên tục. Chậm nhất trong 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận thông tin, nhà trường sẽ phản hồi đến phụ huynh học sinh", bà Nguyễn Thị Thanh Phượng thông tin.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Mỹ Phương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bến Thành (phường Bến Thành) đã ra thông báo về việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của phụ huynh đối với các khoản thu và hoạt động giáo dục năm học 2026-2027.

Trong đó, số điện thoại của hiệu trưởng được xác lập làm đường dây nóng tiếp nhận phản ánh chung, số điện thoại bộ phận kế toán sẽ hỗ trợ giải đáp cụ thể về các khoản thu. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng có thể gửi ý kiến qua thư điện tử của trường.

"Việc công khai, minh bạch không chỉ giúp nhà trường thuận lợi hơn trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục và chăm sóc trẻ, nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn từ phụ huynh, mà hơn hết còn tạo dựng được niềm tin để phụ huynh đồng hành cùng nhà trường", bà Nguyễn Thị Mỹ Phương chia sẻ.

Nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch và tạo điều kiện để cha mẹ học sinh, học sinh cùng người dân kịp thời giám sát hoạt động giáo dục, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân (Thành phố Hồ Chí Minh) cũng đã công khai đường dây nóng.

Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp tiếp nhận các phản ánh về những khoản thu sai quy định, lạm thu, vận động đóng góp trái nguyên tắc tự nguyện, cũng như tình trạng ép buộc học sinh học thêm hoặc tổ chức dạy thêm, học thêm trái phép.

Ông Đỗ Dương Cung, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân khẳng định, nhà trường cam kết tiếp nhận, xác minh thông tin nghiêm túc, khách quan; xử lý hoặc kiến nghị xử lý đúng thẩm quyền, bảo mật thông tin người phản ánh theo quy định và kiên quyết không bao che vi phạm.

Tăng cường kiểm tra thu chi, hoạt động dạy thêm, kiên quyết xử lý nghiêm cá nhân vi phạm

Ở góc độ địa phương, Ủy ban Nhân dân phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng tại vị trí dễ quan sát trong trường, đồng thời thông tin rộng rãi trên các kênh phù hợp để cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh nắm bắt.

Địa phương này cũng yêu cầu các trường tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ép buộc học sinh học thêm dưới bất kỳ hình thức nào; chủ động rà soát, bảo đảm các khoản thu đúng danh mục, đúng mức, đúng đối tượng, đúng mục đích, công khai, minh bạch và không tự đặt ra hay vận động các khoản thu trái quy định.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường, xã, đặc khu chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh; đồng thời tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về lạm thu, dạy thêm, học thêm không đúng quy định (nếu có).

Ông Nguyễn Trần Khánh Bảo, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục toàn thành phố thiết lập, công khai số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử tại trụ sở lẫn cổng thông tin điện tử, phân công nhân sự trực tiếp nhận thông tin. Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nếu để xảy ra sai phạm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh yêu cầu các địa phương và nhà trường tăng cường kiểm tra thu chi, hoạt động dạy thêm; kịp thời xác minh, phản hồi và giải quyết dứt điểm phản ánh từ thực tế, kiên quyết xử lý nghiêm cá nhân vi phạm.

Từ tháng 4/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức vận hành Cổng thông tin quản lý dạy thêm, học thêm, trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước xây dựng hệ thống giám sát quy mô này.