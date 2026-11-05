Nhiều hiện vật quý tại triển lãm Văn hóa Phật giáo ở TP.HCM

Chiều 5/11, triển lãm Văn hóa Phật giáo được khai mạc tại Thư viện Trí Quảng, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM. Không gian trưng bày giới thiệu nhiều hình ảnh, tư liệu và hiện vật gắn với lịch sử hình thành, phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 và kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội.

Sau lễ khai mạc, chư tôn đức và đại biểu tham quan các khu vực trưng bày. Không gian triển lãm được bố trí theo nhiều chủ đề, giới thiệu những dấu mốc lịch sử, hoạt động Phật sự và thành tựu văn hóa của Giáo hội qua các thời kỳ.

Triển lãm dành không gian giới thiệu hoạt động của các Ban, Viện Trung ương thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Những hình ảnh và tư liệu thể hiện sự đa dạng trong các lĩnh vực hoạt động, từ công tác tổ chức, nghiên cứu đến giáo dục và hoằng pháp.

Hệ thống hình ảnh tại triển lãm tái hiện chặng đường 45 năm hình thành và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-2026). Những tư liệu ghi lại các sự kiện quan trọng, hoạt động Phật sự và dấu ấn của nhiều thế hệ lãnh đạo, Tăng Ni, Phật tử trong quá trình xây dựng và phát triển Giáo hội.

Nhiều hình ảnh về hoạt động hoằng pháp, giáo dục, văn hóa và công tác xã hội được sắp xếp theo từng nội dung trưng bày. Qua những tư liệu này, người xem có thể hình dung các lĩnh vực hoạt động của Giáo hội cũng như sự hiện diện của Phật giáo trong đời sống cộng đồng.

Bên cạnh hình ảnh và tư liệu lịch sử, triển lãm còn giới thiệu các bậc Long Tượng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam qua các thời kỳ.

Một trong những hiện vật đáng chú ý tại triển lãm là bộ pháp y của Tổ Khánh Hòa - Như Trí, vị Tổ có nhiều đóng góp trong phong trào chấn hưng Phật giáo.

Theo Thượng tọa Thích Phước Tường, khi còn tại thế, Tổ sử dụng bộ pháp y này trong hơn 30 năm. Sau khi ngài viên tịch, bộ pháp y được an táng cùng. Khoảng 8 năm sau, khi cải táng, những người tham gia phát hiện bộ pháp y vẫn còn nguyên vẹn và ghi nhận hương thơm trong quan tài.

Việc trưng bày hiện vật trong dịp Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X giúp công chúng có dịp tìm hiểu thêm về di sản của các thế hệ đi trước và hành trình phát triển của Phật giáo Việt Nam.

Triển lãm giới thiệu 4 đề án trọng điểm gồm Ngôn ngữ, Pháp phục, Kiến trúc và Di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam. Các nội dung được bố trí thành từng khu vực riêng, tập trung giới thiệu những giá trị truyền thống và định hướng bảo tồn văn hóa Phật giáo trong đời sống hiện nay.

Khu trưng bày đề án Pháp phục giới thiệu nhiều mẫu trang phục dành cho Tăng Ni thông qua hệ thống ma-nơ-canh, hình ảnh và tư liệu minh họa. Các mẫu áo được bố trí trực tiếp để người xem quan sát kiểu dáng, màu sắc và cách mặc. Phía sau là bảng giới thiệu các mẫu pháp phục Phật giáo Việt Nam cùng hình ảnh hoạt động liên quan đến đề án.

Nhiều nội dung trưng bày được giới thiệu đến Tăng Ni, Phật tử và công chúng tham quan. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 7/11, là dịp để người xem tìm hiểu lịch sử, di sản và những dấu ấn văn hóa trong hành trình 45 năm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.