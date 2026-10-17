Nhiều hệ thống loa biểu diễn đầu bảng được trưng bày tại Việt Nam

L-Acoustics L2 là một trong những dải loa biểu diễn đáng chú ý tại Plase Show 2026.

Nổi bật nhất tại khu trình diễn ngoài trời của Plase Show Hà Nội 2026 là L-Acoustics L2 thuộc dòng L Series. Đây là thế hệ loa mới của hãng âm thanh Pháp vốn quen thuộc với những sân khấu hòa nhạc và lễ hội âm nhạc quy mô lớn trên thế giới. Hệ thống do ProAVL Việt Nam mang tới, đơn vị từng đưa L-Acoustics K3 vào Nhà hát Quân đội ở Hà Nội.

Cũng tại khu vực của ProAVL có sự xuất hiện của TT+ Audio GTX 12 do RCF phát triển. Mỗi module dùng hai loa trầm 12 inch, bốn loa trung 6 inch và hai củ kèn nén 3 inch, đạt áp suất âm thanh tối đa 148 dB. Hệ thống có thể treo tới 24 module trên một khung, hướng tới các tour diễn lớn và công trình lắp đặt cố định.

Cùng phân khúc, Vân Lam Audio giới thiệu Adamson VGt, mẫu line array thuộc nhóm Vergence Group của thương hiệu Canada. Adamson được xem là một trong số ít đối thủ trực tiếp của L-Acoustics ở thị trường tour diễn cao cấp.

Đi kèm những hệ thống loa đắt tiền là các bàn trộn chuyên nghiệp. Vân Lam Audio trình diễn Allen & Heath Avantis Ultra với cấu hình nâng cấp lên 96 kênh xử lý. Stage Pro mang tới DiGiCo Quantum112, mẫu console nhỏ gọn thuộc dòng Quantum dành cho những hệ thống cần năng lực xử lý chuyên nghiệp nhưng phải tối ưu không gian vận hành.

Nhiều mẫu loa biểu diễn, bàn trộn cao cấp được mang tới Plase Show 2026.

Ở phân khúc thấp hơn, Ba Sao giới thiệu JBL Desire Pro, sản phẩm lần đầu ra mắt tại triển lãm, cùng dòng mixer analog Soundcraft Signature Plus. Yamaha Music Việt Nam mang tới hệ sinh thái gồm bàn trộn DM5, bộ xử lý DME và các dòng loa DXR/DXS mk3, CXR/CXS mk3.

CK Audio giới thiệu Audiocenter AVANDA 28A, mẫu loa active hai đường tiếng dùng bộ xử lý tín hiệu số (DSP) 96 kHz và bộ lọc FIR, mỗi module nặng 24 kg, hướng tới chương trình quy mô nhỏ và trung bình. AV Việt Nam trình diễn CAF VS808 MAX, mẫu line array có module chỉ khoảng 13 kg, thuận tiện cho vận chuyển và lắp đặt.

Bên cạnh những hệ thống quy mô lớn, nhiều thiết bị được trưng bày năm nay chú trọng kích thước, trọng lượng và khả năng triển khai linh hoạt.

Theo ban tổ chức, sự đa dạng sản phẩm cho thấy thị trường không chỉ tìm kiếm hệ thống công suất lớn, mà còn quan tâm tới những cấu hình gọn hơn, linh hoạt hơn.

Plase Show Hà Nội 2026 khai mạc sáng 17/10 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, và kéo dài đến hết ngày 19/10, với 61 khu vực trưng bày trong Sảnh 6 và 21 vị trí trình diễn loa line array ngoài trời. Người làm nghề có thể trực tiếp nghe và so sánh cách thiết kế hệ thống, khả năng tái tạo âm thanh và mức độ kiểm soát vùng phủ của từng cấu hình trong cùng một điều kiện thực tế.