Nhiều hãng luật Australia khởi kiện Meta với cáo buộc gây tổn hại tâm lý cho người trẻ

Biểu tượng Meta tại trụ sở của Tập đoàn ở Menlo Park, California, Mỹ. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Tập đoàn công nghệ Meta - công ty mẹ của các nền tảng mạng xã hội Facebook và Instagram - đang đối mặt với làn sóng pháp lý dồn dập tại Australia, khi các hãng luật hàng đầu đồng loạt đệ đơn kiện tập thể, cáo buộc thiết kế sản phẩm của nền tảng mạng xã hội này gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần của người dùng trẻ tuổi.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, hãng luật MinterEllison đã bắt đầu phiên điều trần đầu tiên tại Tòa án Liên bang Australia trong vụ kiện tập thể chống lại Meta, nối tiếp đà thắng thế từ các phán quyết và thỏa thuận bồi thường lên tới 18 tỷ USD mà tập đoàn này phải chấp nhận tại Mỹ hồi tháng 8 vừa qua.

Cùng lúc đó, hãng luật Shine Lawyers cũng thông báo chuẩn bị đệ đơn kiện song song lên Tòa án Tối cao bang Victoria vào tháng 1 tới, đồng thời bỏ ngỏ khả năng mở rộng vụ kiện sang các nền tảng mạng xã hội lớn khác.

Trọng tâm của các đơn kiện xoay quanh những hậu quả tâm lý nặng nề, tình trạng trầm cảm và nạn bạo lực mạng mà người dùng nhỏ tuổi gặp phải do các thuật toán điều hướng nội dung độc hại của Meta.

Điển hình là trường hợp của nhà sản xuất phim Clare McCann, người có con trai 13 tuổi tự tử sau khi trở thành nạn nhân của nạn bắt nạt trực tuyến.

Bà McCann cho biết các thuật toán thông minh đã bám theo con trẻ về tận nhà, biến không gian gia đình - vốn được xem là nơi an toàn nhất - thành một "bẫy tâm lý" mà trẻ không thể thoát ra.

Đáng chú ý, các động thái pháp lý nhắm vào Meta diễn ra đúng thời điểm Tòa án Tối cao Australia đang xem xét đơn khiếu nại chống lại luật cấm thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội do Chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese ban hành.

Trước làn sóng phẫn nộ từ công luận và các vụ kiện gia tăng, Chính phủ Australia đang thúc đẩy quy định về "Nghĩa vụ chăm sóc kỹ thuật số" (digital duty of care), nhằm buộc các tập đoàn công nghệ xuyên quốc gia phải chịu trách nhiệm pháp lý trực tiếp trong việc bảo vệ người dùng nhỏ tuổi trước các nội dung độc hại trên không gian mạng.