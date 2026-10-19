Nhiều hạn chế trong công tác cán bộ tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Tây Ninh

Bệnh viện Phục hồi chức năng Tây Ninh.

Thanh tra tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định pháp luật trong công tác cán bộ tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh (Bệnh viện PHCN).

Theo kết luận, trong thời kỳ thanh tra, Bệnh viện PHCN cơ bản thực hiện các quy định pháp luật về công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, qua kiểm tra, xác minh, cơ quan thanh tra phát hiện một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện.

Nhiều hạn chế trong công tác tuyển dụng viên chức

Theo kết luận thanh tra, trong thời kỳ được thanh tra, Bệnh viện PHCN tổ chức một đợt tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển, với vòng 2 thực hiện phỏng vấn. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 22, có 21 thí sinh đăng ký, 19 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và 15 người trúng tuyển.

Qua kiểm tra hồ sơ, Thanh tra tỉnh Tây Ninh xác định bệnh viện cơ bản thực hiện đầy đủ các bước tuyển dụng, từ xây dựng kế hoạch đến tiếp nhận người trúng tuyển. Tuy nhiên, quá trình tổ chức tuyển dụng vẫn còn nhiều hạn chế liên quan đến thành phần, cơ cấu và hoạt động của các ban giúp việc.

Cụ thể, Ban Giám sát chưa đủ số lượng thành viên theo quy định do thiếu Phó Trưởng ban. Một thành viên vừa tham gia Ban phách, vừa là thành viên Ban Giám sát, chưa bảo đảm quy định về cơ cấu tổ chức.

Bên cạnh đó, Hội đồng tuyển dụng chưa quyết định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban đề thi. Ban đề thi, Ban chấm thi và Ban phách không có thành viên kiêm thư ký theo quy định.

Kết luận cũng chỉ ra việc không có bảng ghép phách với số báo danh ở vòng 1; biên bản xác nhận tình trạng túi đựng đề thi môn ngoại ngữ chưa thể hiện đầy đủ việc hai thí sinh chứng kiến và ký xác nhận trước khi mở niêm phong. Đối với túi đựng bài thi vòng 1 môn tiếng Anh và tin học, việc Thư ký Hội đồng ký tên trên nhãn niêm phong túi đựng bài làm cũng chưa đúng quy định.

Ngoài ra, còn trường hợp xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển chưa bảo đảm thời gian theo quy định.

Chưa ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác

Về bố trí, phân công công tác viên chức, Bệnh viện PHCN thực hiện theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt; các phòng chức năng và khoa chuyên môn phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân theo quy định.

Đối với việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, bệnh viện đã ban hành kế hoạch năm 2026 và thực hiện chuyển đổi đối với 4 trường hợp. Tuy nhiên, trong số này có một trường hợp không thuộc danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi theo quy định được kết luận thanh tra viện dẫn.

Đáng chú ý, bệnh viện không ban hành kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2025, chưa bảo đảm quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Trong công tác xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, bệnh viện đã xây dựng đề án đối với 7 trường hợp, gồm 4 điều dưỡng hạng IV lên hạng III, một kỹ thuật y hạng IV lên hạng III, một công nghệ thông tin hạng IV lên hạng III và một cán sự lên chuyên viên. Tại thời điểm thanh tra, đề án chưa có quyết định phê duyệt kết quả của Sở Y tế.

Tuy nhiên, đề án xét thăng hạng chưa thể hiện cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng; dự kiến thành viên tham gia Hội đồng xét thăng hạng; thời gian và địa điểm tổ chức xét thăng hạng theo quy định.

Đối với công tác bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý, bệnh viện đã thực hiện bổ nhiệm 3 trường hợp từ nguồn nhân sự tại chỗ và bổ nhiệm lại một trường hợp, cơ bản bảo đảm quy định. Dù vậy, kết luận thanh tra xác định còn trường hợp giấy khám sức khỏe được xác nhận sau ngày thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ, chưa bảo đảm trình tự bổ nhiệm.

Ngoài các hạn chế nêu trên, kết luận cho biết bệnh viện cơ bản thực hiện đúng quy định về ký hợp đồng làm việc, bố trí số lượng cấp phó, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, xếp loại viên chức và chế độ tiền lương. Trong thời kỳ thanh tra, bệnh viện đã ký hợp đồng làm việc với 20 trường hợp, cử 2 viên chức đi đào tạo và 23 viên chức đi bồi dưỡng.

Công tác nâng bậc lương thường xuyên được thực hiện đối với 18 trường hợp; một trường hợp được nâng phụ cấp thâm niên vượt khung và 4 trường hợp được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Bệnh viện cũng thực hiện các chế độ phụ cấp theo đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn được quy định.

Về nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, Thanh tra tỉnh Tây Ninh cho rằng các quy định pháp luật về công tác cán bộ trong thời kỳ thanh tra có nhiều thay đổi, bổ sung, được điều chỉnh bởi nhiều văn bản khác nhau, gây khó khăn nhất định trong quá trình cập nhật và tổ chức thực hiện.

Về nguyên nhân chủ quan, bộ phận tham mưu và viên chức phụ trách trực tiếp chưa nghiên cứu đầy đủ, cập nhật kịp thời các quy định pháp luật về công tác cán bộ. Giám đốc bệnh viện mới đảm nhiệm nhiệm vụ từ tháng 12/2025 nên chưa kịp nắm bắt, thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định liên quan.

Kết luận xác định trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế thuộc về Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện PHCN, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị và viên chức trực tiếp phụ trách công tác cán bộ.

Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Giám đốc Bệnh viện PHCN chỉ đạo tập thể lãnh đạo rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; đồng thời tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý để xảy ra những hạn chế này.