UBND tỉnh Nghệ An vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải về tiến độ triển khai các gói thầu xây lắp thuộc Dự án thành phần 01, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Theo báo cáo, công tác giải phóng mặt bằng của dự án đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, địa phương đã bàn giao 59,45/61,031 km, đạt 99,1%; trong đó, 7/9 xã đã bàn giao 100% mặt bằng tuyến chính. Các địa phương cơ bản hoàn thành di dời hệ thống điện, hạ tầng kỹ thuật và xây dựng các khu tái định cư.

Nhà thầu triển khai thi công mái cơ cửa hầm Đại Huệ trên tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Ảnh Kim Oanh.

Về nguồn vật liệu, 4/5 mỏ đất san lấp đã được giao cho nhà thầu khai thác, các mỏ đá phục vụ thi công được phê duyệt nâng công suất. Công tác lựa chọn nhà thầu đã hoàn tất đối với 5/6 gói thầu XL01 đến XL05. Tỷ lệ giải ngân lũy kế đạt 82,22% kế hoạch vốn đã bố trí. Tuy nhiên, tiến độ thi công thực tế lại chưa tương xứng với kết quả giải phóng mặt bằng. Sau gần 6 tháng khởi công, sản lượng gói XL01 mới đạt 5,95%, XL02 đạt 2,96% và XL03 chỉ đạt 1,2%.

Đáng chú ý, XL01 và XL02 đã được bàn giao 100% mặt bằng, XL03 đạt 97%, nhưng nhiều vị trí đủ điều kiện thi công vẫn chưa được triển khai đồng loạt. Tình trạng này gây lãng phí mặt bằng sạch, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Ngoài nguyên nhân thời tiết mưa lớn kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An xác định nguyên nhân chính là chủ đầu tư chưa chủ động, thiếu quyết liệt trong quản lý, điều hành và đôn đốc nhà thầu, việc xử lý các vướng mắc phát sinh tại công trường còn chậm.

Trước thực trạng trên, tỉnh yêu cầu tất cả nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức tăng ca, tăng kíp, làm đêm và thi công cả ngày nghỉ để bù khối lượng chậm tiến độ.

Các tuyến đường công vụ phải hoàn thành trước ngày 30/11/2026; công tác giải phóng mặt bằng các bãi đổ thải phải hoàn thành trước ngày 25/11/2026. Nguồn cung đất, đá, cát phải được bảo đảm liên tục, không để thiếu vật liệu làm gián đoạn thi công.

Đối với hai gói XL04 và XL05, các nhà thầu phải triển khai đồng loạt các mũi thi công từ ngày 1/12/2026, cam kết hoàn thành trước ngày 30/6/2028. Các gói XL01, XL02 và XL03 lần lượt phải hoàn thành trước ngày 30/3/2028, 30/4/2028 và 30/6/2028.

Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An được yêu cầu kiểm điểm tiến độ các nhà thầu chậm, xử lý nghiêm vi phạm hợp đồng, chủ động điều chuyển khối lượng hoặc thay thế nhà thầu yếu kém, không để ảnh hưởng đến tiến độ toàn dự án.

Bên cạnh việc thúc tiến độ thi công, công tác giải phóng mặt bằng tại xã Kim Bảng đang được tập trung triển khai, nhất là các khu vực khai thác tận dụng lâm sản và bãi đổ thải phục vụ các gói XL03, XL04, XL05.

Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy có tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng, chiều dài hơn 60 km. Đây là công trình giao thông trọng điểm, có vai trò tăng cường kết nối Nghệ An với Lào và hành lang kinh tế Đông - Tây.

Cao tốc Vinh - Thanh Thủy khi hoàn thành sẽ kết nối kinh tế Đông - Tây giữa Việt Nam và Lào.

Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và thu hút đầu tư. Đồng thời, dự án tạo động lực phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp và các khu kinh tế dọc tuyến.