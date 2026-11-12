Nhiều giáo viên Hà Nội kiến nghị làm rõ việc xét thăng hạng

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo gửi Sở Nội vụ và Thanh tra thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Văn Đường cho biết, quá trình xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2026 tại Hà Nội phát sinh nhiều vướng mắc liên quan đến quy trình, tiêu chí đánh giá và việc thẩm định hồ sơ.

Một trong những nội dung được giáo viên phản ánh là kết quả rà soát, xếp thứ tự tại các trường không tương ứng với kết quả xét duyệt cấp thành phố. Đơn cử, giáo viên Doãn Thị Thu, Trường Tiểu học Sơn Đồng, được xếp thứ 5/12 tại trường nhưng không trúng tuyển, trong khi các giáo viên xếp thứ 6, 7, 8, 9 và 10 lại được lựa chọn.

Tại Trường Tiểu học Minh Hà, xã Tây Phương, giáo viên Nguyễn Thị Thủy được xếp thứ nhất trong 18 hồ sơ, là giáo viên duy nhất có giải giáo viên giỏi cấp thành phố nhưng không trúng tuyển; trong khi người xếp thứ 15 lại được lựa chọn. Tương tự, giáo viên Nguyễn Thu Phương, Trường Tiểu học Dị Nậu, xếp thứ nhất trong danh sách, trường có 3 chỉ tiêu nhưng vẫn không trúng tuyển.

Báo cáo cũng phản ánh việc áp dụng tiêu chí thành tích, ưu tiên và độ tuổi chưa thống nhất. Một số giáo viên cho rằng thành tích đạt được chưa được đánh giá tương xứng; có trường hợp cùng loại giấy khen nhưng được xếp vào nhóm ưu tiên khác nhau.

Một vấn đề đáng chú ý khác là gần 250 hồ sơ của giáo viên mầm non, tiểu học và THCS thuộc huyện Phú Xuyên trước đây. Theo báo cáo, các trường đã hoàn thiện hồ sơ nhưng Phòng Văn hóa - Xã hội giữ lại, không chuyển lên Hội đồng xét thăng hạng của thành phố. Giáo viên chưa được thông tin rõ lý do, căn cứ xử lý cũng như phương án giải quyết.

Ngoài ra, một số giáo viên phản ánh chưa được hướng dẫn thống nhất về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp, minh chứng thành tích và thời gian giữ hạng. Có trường hợp giáo viên có nhiều chứng chỉ nhưng vẫn bị đánh giá chưa đáp ứng yêu cầu; một số hồ sơ bị giới hạn minh chứng trong 3 hoặc 5 năm gần nhất nhưng chưa rõ căn cứ áp dụng.

Báo cáo cũng đề cập khó khăn của một số trường sau sáp nhập, sắp xếp tổ chức, đặc biệt là việc bố trí vị trí việc làm và chỉ tiêu thăng hạng đối với cán bộ quản lý được điều chuyển về làm giáo viên.

Từ những phản ánh trên, ông Nguyễn Văn Đường đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ quy trình xét thăng hạng; công khai tiêu chí, phương pháp đánh giá và kết quả; rà soát các trường hợp có kiến nghị, đồng thời xác định trách nhiệm đối với số hồ sơ giáo viên Phú Xuyên cũ chưa được chuyển tiếp.

Theo báo cáo, các giáo viên không đề nghị được ưu tiên hay hạ thấp tiêu chuẩn, mà mong muốn việc xét thăng hạng được thực hiện thống nhất, minh bạch, bảo đảm quyền lợi chính đáng của viên chức.