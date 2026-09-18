Nhiều giáo viên chưa tự tin về kiến thức, kỹ năng AI

Giáo viên còn thiếu tự tin khi ứng dụng AI

Theo cô Nguyễn Dương Minh Hương - Hiệu trưởng Trường THCS Hoa Lư (phường Tăng Nhơn Phú), việc ứng dụng AI trong dạy học đã tạo những chuyển biến tích cực về chất lượng học tập và các hoạt động phong trào.

Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng cho thấy nhiều hạn chế như năng lực ứng dụng AI giữa giáo viên chưa đồng đều, kỹ năng công nghệ số còn hạn chế; đầu tư hạ tầng, thiết bị công nghệ vẫn gặp khó khăn, nhất là về cơ chế và nguồn lực từ ngân sách.

Theo bà Hương, hiện chưa có bộ công cụ chuẩn hóa, đồng bộ để đo lường và đánh giá năng lực số của học sinh một cách khách quan, chính xác.

Hội thảo “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục: Từ nhận thức đến hành động” do Bộ GD-ĐT tổ chức tại Đại học Văn Lang.

Ở góc độ nghiên cứu, TS Kiều Phương Thùy - giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Toán học và Công nghệ thông tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành liên tiếp 3 văn bản quan trọng về năng lực số và AI trong giáo dục phổ thông, gồm khung năng lực số cho người học; khung năng lực số đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; khung nội dung giáo dục AI cho học sinh phổ thông.

Tuy nhiên, khảo sát 897 giáo viên thuộc nhiều môn học, cấp học tại các trường công lập trên địa bàn Hà Nội cho thấy, dù hơn 74% giáo viên có thái độ tích cực với AI, khoảng 40% chỉ tự đánh giá ở mức trung bình về kiến thức và kỹ năng AI, cho thấy sự thiếu tự tin của những thầy cô tham gia khảo sát.

Hướng tới AI như một “trợ lý” của giáo viên

Từ thực tế ở TP Hà Nội, ông Nguyễn Bảo Quốc - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết ngành giáo dục thành phố sẽ tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về kỹ năng ứng dụng AI.

“Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đối tác quốc tế xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng về kỹ năng ứng dụng AI để mỗi thầy, cô giáo đều có thể làm chủ công nghệ. Chúng tôi không yêu cầu thầy, cô biết lập trình máy tính, mà hướng dẫn thầy, cô cách biến AI thành trợ lý”, ông Nguyễn Bảo Quốc nói.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh Nguyễn Bảo Quốc.

Trong khi đó, PGS.TS Ngô Minh Vũ - Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh cho rằng việc mỗi trường sử dụng một công cụ AI khác nhau có thể dẫn đến lãng phí, thiếu đồng bộ về dữ liệu và tạo ra sự chênh lệch trong tiếp cận công nghệ giáo dục.

Theo ông, cần nghiên cứu xây dựng một nền tảng AI dùng chung cho toàn ngành giáo dục với nguồn dữ liệu đầu vào được chuẩn hóa. Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể giữ vai trò chủ quản, ban hành chuẩn dữ liệu, học liệu, phê duyệt danh mục trường hợp sử dụng, hỗ trợ phần lõi và giám sát, đánh giá tác động.

Ở cấp địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo có thể lựa chọn trường thí điểm, điều phối triển khai, xây dựng đội ngũ giáo viên nòng cốt và học liệu. Các trường đại học, viện nghiên cứu tham gia thiết kế bộ chuẩn, kiến trúc tham chiếu, tổ chức thí điểm có kiểm soát, đánh giá tác động độc lập và đào tạo năng lực AI cho giáo viên.