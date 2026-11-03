Nhiều giáo viên bị điều động đi phát cỏ, tỉa cây: Hiệu trưởng, Chủ tịch xã nói gì?

Giáo viên Trường THCS Châu Tiến phát dọn cỏ tại khuôn viên đền Chiêng Ngam vào ngày 30/10. Ảnh: Hoan Khánh

Theo phản ánh của giáo viên Trường THCS Châu Tiến, chiều ngày 30/10 và 2/11, nhiều giáo viên đang giảng dạy tại trường được huy động tham gia phát dọn cỏ tại các khu vực di tích trên địa bàn.

Các giáo viên cho rằng, việc huy động giáo viên tham gia những công việc vệ sinh, chăm sóc cảnh quan ngoài nhiệm vụ chuyên môn là chưa phù hợp, nhất là trong bối cảnh Bộ GD-ĐT đã có quy định yêu cầu không huy động, điều động giáo viên thực hiện nhiệm vụ hành chính, tham gia các phong trào ngoài chức năng, nhiệm vụ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Bà Hồ Thị Dung, Hiệu trưởng Trường THCS Châu Tiến, cho biết, ngày 29/10, UBND xã Châu Tiến có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc và trường học trên địa bàn về việc phân công nhiệm vụ phục vụ sự kiện Liên hoan văn nghệ, giải thể thao các dân tộc thiểu số và chợ phiên "Mường Chiêng Ngam" xã Châu Tiến, dự kiến diễn ra từ ngày 6-8/11/2026.

Theo đó, Trường THCS Châu Tiến được giao vệ sinh, chăm sóc vườn hoa trong khuôn viên đền Chiêng Ngam và khu vực di tích danh thắng Hang Bua. Tiếp nhận thông tin trên, nhà trường đã phân công cán bộ, giáo viên tham gia phát dọn cỏ, chăm sóc cây cảnh tại khu vực nói trên.

Việc huy động giáo viên tham gia theo bà Dung dựa trên tinh thần tự nguyện. Trong đó, ngày 2/11, có 29 giáo viên được bố trí đến khu vực Hang Bua để phát dọn cỏ, tỉa cây. Nhà trường yêu cầu giáo viên nam mang theo dao, rựa, máy phát cỏ hoặc kéo cắt tỉa hoa; giáo viên nữ chuẩn bị cuốc, vét để phát cỏ, vun gốc hoa. Các giáo viên được yêu cầu tự chuẩn bị dụng cụ và đồ bảo hộ lao động phục vụ công việc.

Theo vị hiệu trưởng, hằng năm, nhà trường vẫn thực hiện việc chăm sóc, dọn vệ sinh, tôn tạo các bồn hoa, cây cảnh tại những khu vực này. Trong quá trình xây dựng kế hoạch triển khai, không có ai ý kiến.

Ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch UBND xã Châu Tiến, cho biết đã nắm được thông tin liên quan đến phản ánh của giáo viên. Vị này thông tin thêm chính quyền địa phương đã làm việc với nhà trường và báo cáo sự việc với Sở GD-ĐT Nghệ An.

Theo Chủ tịch UBND xã Châu Tiến, sự việc xuất phát từ việc nhà trường trước đây đã đăng ký một công trình vườn hoa tại khu vực di tích Hang Bua. Khoảng năm 2021, khi còn thuộc đơn vị hành chính cấp huyện, Trường THCS Châu Tiến (trước đây là Trường THCS Tiến Thắng) đăng ký xây dựng vườn hoa có diện tích khoảng 60-70m² ngay phía trước cửa Hang Bua, trồng hoa hồng và một số loại hoa địa phương.

Từ khi xây dựng đến nay, khu vườn hoa này vẫn do nhà trường chăm sóc, duy trì. Vừa qua, xã Châu Tiến triển khai dự án quảng bá văn hóa đồng bào dân tộc Thái, trong đó dự kiến tổ chức Liên hoan văn nghệ, giải thể thao các dân tộc thiểu số và chợ phiên "Mường Chiêng Ngam" xã Châu Tiến, dự kiến diễn ra từ ngày 6-8/11/2026.

Để chuẩn bị cho các hoạt động, UBND xã xây dựng kế hoạch huy động các thôn, bản, đơn vị, phòng ban, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tham gia vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan xung quanh khu vực danh lam thắng cảnh.

Trong kế hoạch này, Trường THCS Châu Tiến bố trí giáo viên dành một buổi chiều Chủ nhật để chăm sóc, cắt tỉa lại vườn hoa do nhà trường đăng ký xây dựng trước đó. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, giáo viên mới làm được khoảng hơn một giờ thì trời mưa nên phải dừng công việc. Đến chiều hôm sau, một số giáo viên tiếp tục tranh thủ thời gian cuối buổi để hoàn thành việc cắt tỉa.

Ông Hùng khẳng định địa phương không điều động giáo viên trong giờ làm việc, không yêu cầu giáo viên bỏ nhiệm vụ chuyên môn để đi phát dọn vệ sinh. Theo ông, đây là hoạt động chăm sóc công trình do nhà trường đăng ký từ trước, được thực hiện ngoài giờ lên lớp.

Về công việc vệ sinh, phát dọn cỏ tại khu vực di tích, lãnh đạo xã cho biết địa phương đã giao cho bản Bó Lầu thực hiện. Bản đã thuê nhân công để phát dọn, vệ sinh khu vực được phân công. Phần việc giáo viên thực hiện chủ yếu là cắt tỉa, chăm sóc vườn hoa thuộc công trình của nhà trường.

Sau khi nắm bắt phản ánh, sáng 3/11, Chủ tịch UBND xã đã làm việc với nhà trường để thống nhất hướng xử lý. Theo đó, địa phương đề nghị nhà trường bàn giao lại công trình vườn hoa cho UBND xã quản lý, chăm sóc nhằm tránh những cách hiểu khác nhau hoặc phát sinh ý kiến trái chiều trong thời gian tới.

Ông Hùng cũng cho biết việc tham gia chăm sóc cảnh quan di tích là hoạt động có ý nghĩa đối với cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức bảo tồn các giá trị văn hóa, danh lam thắng cảnh tại địa phương. Tuy nhiên, việc tham gia cần dựa trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với điều kiện và thời gian của mỗi cá nhân, không gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn của giáo viên.

Hiện công việc chăm sóc, chỉnh trang vườn hoa tại khu vực Hang Bua cơ bản đã hoàn thành. Chính quyền địa phương cho biết đã chủ động báo cáo sự việc với Sở GD-ĐT Nghệ An để phối hợp nắm bắt, xử lý.

Theo Điều 3, Chương trình hành động được ban hành kèm theo Quyết định 2758/QĐ-BGDĐT về khắc phục bệnh thành tích, hình thức; giảm sổ sách, cuộc thi và công việc ngoài chuyên môn, UBND cấp xã có trách nhiệm: chấn chỉnh việc huy động, điều động nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tham gia các hoạt động, phong trào, sự kiện ngoài ngành không đúng chức năng, nhiệm vụ...