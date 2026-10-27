Nhiều giám đốc doanh nghiệp bị truy tố vụ hơn 1 triệu bình chữa cháy không dập được lửa

Ngày 27/10, liên quan vụ sản xuất, buôn bán bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon giả, VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 9 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Vietlink, Công ty An Phú và các đơn vị.

Bình chữa cháy giả bị thu giữ liên quan vụ án.

Trong số này, Đặng Quốc Hoàng (SN 1974, Giám đốc Công ty Vietlink), Phùng Hữu Lợi (SN 1983, Giám đốc Công ty cổ phần Điện và Chiếu sáng An Phú) và Dong Liang (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc) bị truy tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Phạm Đức Cảnh (SN 1979, cựu Giám đốc Xí nghiệp xây dựng PCCC, Công an TP.HCM), Phạm Thị Hương (SN 1987, Giám đốc Công ty Phương Nam) và Đặng Kim Tựu (SN 1984, Trưởng phòng thuộc Công ty TNHH Công nghệ PCCC Phương Nam) bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Các bị can gồm Nguyễn Đức Trung (SN 1982, Trưởng phòng thuộc Viện Đo lường Việt Nam), Nguyễn Khắc Toàn (SN 1988, Trưởng phòng thuộc Công ty cổ phần TechBoss); Đinh Xuân Các (SN 1989, Giám đốc Công ty cổ phần TechBoss) cùng bị truy tố về tội Giả mạo trong công tác.

Theo cáo trạng, năm 2016, Đặng Quốc Hoàng và Nguyễn Thị Kim Ngân thành lập, điều hành Công ty Vietlink chuyên nhập khẩu, sản xuất thiết bị PCCC nhãn hiệu Dragon. Từ năm 2019, doanh nghiệp này nhập khẩu bột chữa cháy không đảm bảo chất lượng, vỏ bình và linh kiện từ Công ty Long Thành (Trung Quốc) để sản xuất tại Việt Nam.

Quá trình làm ăn, Công ty Long Thành cử Dong Liang sang giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Vietlink. Sau đó, Vietlink sản xuất, bán cho các đại lý hơn một triệu bình bột chữa cháy, thu lời trên 344 tỷ đồng.

Ngày 23/12/2024, Hoàng chuyển toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh sang Công ty An Phú. Sau đó, Phùng Hữu Lợi, Hoàng cùng Dong Liang tiếp tục điều hành hoạt động này.

Năm 2025, Công ty An Phú sản xuất, tiêu thụ hơn 226.000 bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon, tạo ra doanh thu hơn 117 tỷ đồng. Doanh nghiệp này còn sản xuất hơn 7.000 bình nhãn hiệu 990, qua đó tiêu thụ 1.392 bình, thu hơn 561 triệu đồng.

Từ tháng 3/2021 đến 7/2022, Cảnh nhờ Phạm Thị Hương thành lập Công ty TNHH Công nghệ PCCC Phương Nam, sau đó thuê Đặng Kim Tựu làm Trưởng phòng Kỹ thuật.

Cáo trạng nêu, tháng 6/2023, khi Công ty Vietlink thuê Công ty Phương Nam kiểm định bình chữa cháy, Ngân thỏa thuận với Cảnh để Hương và Tựu chỉ đạo nhân viên kiểm định sai quy trình, cấp giấy chứng nhận đạt chất lượng cho các sản phẩm do Công ty Vietlink sản xuất.

Trong quá trình hoạt động, theo VKS, bị can Ngân đã đưa hối lộ hơn 17 tỷ đồng. Số này gồm đưa cho Cảnh hơn 14 tỷ đồng, Hương hơn hai tỷ đồng, Tựu nhận 160 triệu đồng.

9 bị can của vụ án sắp hầu tòa vào giữa tháng 11.

Cũng theo cơ quan tố tụng, Công ty cổ phần TechBoss có chức năng hiệu chuẩn máy móc, thiết bị. Khi đến làm việc với Công ty Phương Nam, Nguyễn Đức Trung biết máy móc không đạt chuẩn nhưng vẫn thông báo với Nguyễn Khắc Toàn về việc các thiết bị đạt yêu cầu và có thể cấp kết quả hiệu chuẩn.

Trong các năm từ 2022 - 2024, Trung cùng Toàn và bị can Các đã cấp khống giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho 302 lượt thiết bị, máy móc của Công ty Phương Nam, thu hơn 353 triệu đồng.

Sau đó, Trung nhận hơn 156 triệu đồng, Toàn và Các hưởng lợi tổng cộng hơn 196 triệu đồng.

Hồi tháng 9/2025, một người dân ở Hà Nội đã tố giác đến cơ quan chức năng khi người này mua bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon của hai công ty. Tuy nhiên, các sản phẩm không thể dập lửa theo hướng dẫn trên vỏ bình. Từ đơn tố giác của công dân, cơ quan điều tra làm rõ sai phạm của các bị can.