Nhiều giải pháp xử lý tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tính đến hết tháng 8/2026, Quảng Ninh có 446 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội từ 3 tháng trở lên với tổng số tiền khoảng 94 tỷ đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của trên 3.500 người lao động. Ảnh minh họa: Thanh Vũ - TTXVN

Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, các cơ quan chức năng tại thành phố Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt, từ tuyên truyền, đối thoại trực tiếp đến xử lý pháp lý nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng chậm đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp kéo dài.

Tại phường Hồng Gai ngày 24/9, Bảo hiểm xã hội thành phố Quảng Ninh phối hợp với đại diện Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Sở Nội vụ, Liên đoàn Lao động và Thuế thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho 50 đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn.

Tại hội nghị, các cơ quan chức năng đã phổ biến chuyên sâu quy định pháp luật về trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, chế tài xử lý hành vi vi phạm, trốn đóng bảo hiểm; đặc biệt là các quy định mới theo Nghị định số 274/2025/NĐ-CP và Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích công và nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.

Thông qua đối thoại, các đại diện doanh nghiệp đã trình bày những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, đồng thời nhận thức rõ nghĩa vụ pháp lý và đề xuất lộ trình khắc phục. Đặc biệt, các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng đã ký cam kết thực hiện lộ trình thanh toán toàn bộ số tiền còn chậm nộp trong tháng 9 và tháng 10/2026.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội thành phố Quảng Ninh, tính đến hết tháng 8/2026, trên địa bàn có 446 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội từ 3 tháng trở lên với tổng số tiền khoảng 94 tỷ đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của trên 3.500 người lao động.

Bên cạnh giải pháp tuyên truyền và cam kết, việc xử lý nghiêm bằng con đường tố tụng cũng được thúc đẩy mạnh mẽ. Trước đó, vào ngày 14/9, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử vụ kiện công ích do Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 làm nguyên đơn khởi kiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đăng Quyền (xã Quảng Hà, thành phố Quảng Ninh). Đây là vụ kiện đòi tiền nợ bảo hiểm xã hội đầu tiên ở khu vực miền Đông Quảng Ninh theo cơ chế thí điểm của Nghị quyết số 205/2025/QH15.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đăng Quyền đã trây ỳ, không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động từ tháng 6/2021 đến nay bất chấp đôn đốc từ cơ quan chức năng. Hội đồng xét xử đã tuyên buộc doanh nghiệp này phải nộp ngay số tiền nợ bảo hiểm xã hội tính đến ngày 14/9/2026 là 61.944.812 đồng cho bảo hiểm xã hội cơ sở Quảng Hà, đồng thời tiếp tục chịu tiền chậm nộp theo quy định và chịu án phí dân sự sơ thẩm.

Việc kết hợp linh hoạt giữa tháo gỡ vướng mắc qua đối thoại và áp dụng chế tài pháp lý nghiêm khắc thể hiện sự quyết tâm của các ngành chức năng thành phố Quảng Ninh trong việc giảm tỷ lệ nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động.