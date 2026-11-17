Tỉnh An Giang đánh giá tình hình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Xác định việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là đòn bẩy chiến lược nhằm thay đổi diện mạo hạ tầng và nâng cao đời sống nhân dân. Cấp ủy, chính quyền xã Ô Lâm (tỉnh An Giang) đã và đang tập trung toàn lực, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ.

Nhờ sự chủ động trong quản lý và linh hoạt trong điều hành, nguồn lực đầu tư từ chương trình đang nhanh chóng biến thành những công trình, phần việc cụ thể, tạo đà phát triển bền vững cho vùng căn cứ cách mạng giàu truyền thống.

Tập trung nguồn lực cho hạ tầng thiết yếu

Đại diện chính quyền xã Ô Lâm (tỉnh An Giang) báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH tại địa phương.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân (UBND) xã Ô Lâm, tổng vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp được chuyển nguồn, kéo dài từ các năm trước sang năm 2026 trên địa bàn xã là hơn 9,6 tỷ đồng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc hoàn thiện hạ tầng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, xã đã ưu tiên phân bổ và tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án cơ sở hạ tầng giao thông và phục vụ đời sống dân sinh.

Nổi bật trong các nội dung triển khai là Dự án 4 về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Danh mục thực hiện gồm 7 công trình với tổng trị giá đầu tư hơn 8,179 tỷ đồng. Trong đó, có 5 công trình được bố trí vốn theo kế hoạch điều chỉnh (trị giá 6,679 tỷ đồng) và 2 công trình trọng điểm vừa được Hội đồng nhân dân xã thông qua điều chỉnh nguồn vốn vào đầu tháng 11/2026 là tuyến đường Păng Khna (800 triệu đồng) và đường Đonpren (700 triệu đồng).

Tính đến đầu tháng 11/2026, toàn bộ 7 công trình thuộc Dự án 4 đã đồng loạt triển khai thi công thực địa. Kết quả ghi nhận đã có 3 công trình hoàn thành 100% khối lượng và đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán; 1 công trình đạt trên 50% khối lượng và 3 công trình còn lại đạt từ 20% đến 30%. Bên cạnh đó, địa phương đã linh hoạt thực hiện các thủ tục điều chuyển nguồn vốn giữa các dự án (như chuyển nguồn từ Dự án 1 và Dự án 3 sang Dự án 4) nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn ngân sách, tránh lãng phí và tập trung cho các hạng mục có tính cấp thiết cao.

Đối với các dự án thành phần khác thuộc Dự án 5; Dự án 6; Dự án 8; Dự án 9; Dự án 10... UBND xã đã chủ động rà soát khả năng thực hiện thực tế của từng tiểu dự án. Trên cơ sở đó, xã nỗ lực triển khai các phần việc có tính khả thi, đồng thời thẳng thắn báo cáo cấp trên xin hoàn trả các nguồn vốn dư thừa hoặc không còn phù hợp với điều kiện cơ sở, đảm bảo tính minh bạch, đúng quy định pháp luật trong quản lý tài chính công.

Quyết tâm về đích đúng hẹn

Năm 2026 bước vào giai đoạn nước rút, chính quyền xã Ô Lâm đang dồn sức đôn đốc các đơn vị thi công, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tỉnh, huyện để tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu hoàn thành toàn bộ khối lượng xây lắp và giải ngân hoàn tất trước ngày 15/12/2026.

Ông Phan Thanh Lương, Chủ tịch UBND xã Ô Lâm cho biết: “Xã Ô Lâm xác định Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nguồn lực vàng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự thay đổi diện mạo địa phương. Ngay từ đầu năm, UBND xã đã tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát chặt chẽ từng hạng mục, bám sát tình hình thực tế để triển khai.

Dù gặp không ít áp lực về thời gian và thủ tục, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước nhân dân, chúng tôi quyết tâm chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến đường huyết mạch như Păng Khna, Đonpren. Địa phương cam kết hoàn thành thi công và giải ngân thanh quyết toán trước ngày 15/12/2026, bảo đảm phát huy tối đa hiệu quả dòng vốn đầu tư".

Chủ động và tinh thần trách nhiệm

Để đánh giá thực tế tình hình triển khai tại cơ sở, Đoàn kiểm tra, giám sát của tỉnh An Giang do ông Danh Tha, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc trực tiếp tại xã Ô Lâm. Sau khi kiểm tra thực địa các công trình hạ tầng và nghe báo cáo từ chính quyền địa phương, Đoàn công tác đã ghi nhận sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và những kết quả bước đầu mà địa phương đạt được trong công tác điều hành, giải ngân.

Ông Danh Tha, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Đánh giá về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, ông Danh Tha, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, tinh thần chủ động của cấp ủy, chính quyền xã Ô Lâm trong việc bám sát tiến độ và linh hoạt tháo gỡ khó khăn tại cơ sở.

“Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, áp lực giải ngân là rất lớn. Xã cần khẩn trương xâydựng kế hoạch chi tiết cho từng ngày, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ phụ trách dự án, đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cần quyết liệt đôn đốc nhà thầu hoàn thiện các tuyến đường giao thông trọng điểm, khẩn trương làm hồ sơ thanh quyết toán đúng quy định. Bên cạnh đó, chính quyền xã phải phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân cùng chung tay đưa chương trình về đích đúng hạn”, ông Danh Tha đề nghị.

Lãnh đạo xã Ô Lâm kiểm tra tiến độ thi công các công trình Dự án.

Động lực cho sự phát triển bền vững

Sự quan tâm của tỉnh cùng sự chủ động, quyết liệt của chính quyền địa phương đang tạo ra những chuyển biến rõ nét trên địa bàn xã Ô Lâm. Những con đường bê tông mới mở rộng, những công trình hạ tầng được hoàn thiện không chỉ rút ngắn khoảng cách giao thương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa nông sản mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, xã Ô Lâm phấn đấu sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển toàn diện, bền vững trong những giai đoạn tiếp theo.