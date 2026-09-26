Nhiều giải pháp thiết thực mang đến Cuộc thi về chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026

Trường PTDT Nội trú THCS và THPT Phù Yên trình bày sáng kiến “Số hóa

học liệu môn giáo dục địa phương tỉnh Sơn La - Ứng dụng mã QR và nền tảng số trong dạy học Giáo dục địa phương”.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, có 4 giải pháp được trình bày, gồm: Giải pháp “AI Teaching Copilot”, trợ lý AI hỗ trợ giáo viên chuẩn bị bài, xây dựng học liệu và hoạt động dạy học của nhóm tác giả Trường THPT Phù Yên; “Số hóa học liệu môn Giáo dục địa phương tỉnh Sơn La - Ứng dụng mã QR và nền tảng số trong dạy học Giáo dục địa phương” của nhóm tác giả Trường PTDT Nội trú THCS & THPT Phù Yên; “Ứng dụng AI xây dựng công cụ hỗ trợ tự động hóa việc sinh ma trận, bảng đặc tả và đề thi trong kiểm tra đánh giá” của nhóm tác giả Trường PTDTBT THCS Đứa Mòn; “Xây dựng ứng dụng đánh giá - xếp loại giáo viên trên nền tảng Web-app (Softr & Airtable)” của nhóm tác giả Trường Mầm non Chiềng Cơi, phường Chiềng Cơi.

Ban Giám khảo đặt câu hỏi cho nhóm tác giả.

Đảng ủy xã Muổi Nọi giới thiệu giải pháp “Xây dựng Nông lịch số cây cà phê và hệ thống hướng dẫn biện pháp tác động theo thời điểm, phục vụ phát triển nông nghiệp thông minh”.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, nhóm tác giả Đảng ủy xã Muổi Nọi giới thiệu giải pháp “Xây dựng Nông lịch số cây cà phê và hệ thống hướng dẫn biện pháp tác động theo thời điểm, phục vụ phát triển nông nghiệp thông minh”. Nhóm tác giả Trường THCS Yên Châu 1, xã Yên Châu, trình bày “Trang trại xoài online Yên Châu - Giải pháp chuyển đổi số trong truy xuất và kết nối tiêu thụ nông sản”.

Nhóm tác giả Trường THCS Yên Châu 1, xã Yên Châu trình bày “Trang trại xoài online Yên Châu - Giải pháp chuyển đổi số trong truy xuất và kết nối tiêu thụ nông sản”.

Trong công tác xây dựng Đảng, công chức UBND phường Chiềng An đã giới thiệu giải pháp “Hệ thống quản lý đảng viên và đảng phí chi bộ trên nền tảng số”, hướng tới số hóa công tác quản lý đảng viên, theo dõi và quản lý đảng phí tại chi bộ.

Cán bộ, công chức, viên chức tham gia cổ vũ cho các đội thi.

Ở lĩnh vực cải cách hành chính, nhóm tác giả tại UBND phường Vân Sơn giới thiệu giải pháp “Trợ lý AI quản lý đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu và thiết lập tự động soạn thảo văn bản hành chính cấp xã”.

Công chức UBND phường Chiềng An trình bày giải pháp “Hệ thống quản lý đảng viên và đảng phí chi bộ trên nền tảng số”.

Lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông có giải pháp “Nền tảng Kiểm tra nội dung xấu độc trên không gian mạng bằng AI” của tác giả thuộc Ban Thanh niên Công an tỉnh Sơn La.

Chiều nay, các thí sinh tiếp tục cuộc thi với các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp còn lại. Cuộc thi được livestream trên các nền tảng số và cập nhật thông tin trên các loại hình của Báo và Phát thanh, Truyền hình Sơn La.