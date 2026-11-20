Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2026 dự kiến sẽ vượt mốc 1.000 tỷ USD, tháng 10 xuất siêu 7,31 tỷ USD. Tuy nhiên, xuất khẩu vẫn còn dựa nhiều vào khu vực FDI, trong khi doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu sức ép về chi phí vốn.

Chính phủ sẽ ưu tiên những cơ chế nào để doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa có thêm đơn hàng, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và nâng tỷ trọng xuất khẩu, tạo thêm việc làm ổn định và nâng thu nhập thực cho người lao động là vấn đề được đông đảo người dân, doanh nghiệp quan tâm.

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO DOANH NGHIỆP VIỆT

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Chính phủ đã xây dựng nhiều chương trình để nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam và bài toán đầu tiên là vấn đề thể chế.

Một khuôn khổ thể chế chuẩn mực, đơn giản, minh bạch, dễ thực hiện, cùng với cải cách thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh để giảm thời gian, chi phí tuân thủ sẽ tạo hành lang pháp lý rất thông thoáng hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam phát triển.

Chính phủ cũng tập trung chỉ đạo tiếp tục rà soát để đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

Điểm quan trọng nhất là doanh nghiệp chỉ có thể yên tâm đầu tư trong một môi trường pháp lý mà các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp được bảo đảm.

Nhiều giải pháp tạo đơn hàng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Hạnh Vân

NHÀ NƯỚC SẼ LÀ CHỦ THỂ ĐẶT HÀNG VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

Vấn đề liên quan đến năng lực của doanh nghiệp, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã ban hành và triển khai các chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, có chiến lược thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa đến năm 2030.

Các chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, các chương trình để thực thi các hiệp định thương mại tự do, khuyến khích việc kết nối giữa các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam.

Thủ tướng đưa ra ví dụ về việc triển khai Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật Đầu tư sửa đổi.

Theo đó, sẽ áp dụng những cơ chế khuyến khích mạnh để các doanh nghiệp nước ngoài cam kết: chuyển giao công nghệ; tăng cường sử dụng nhà cung ứng là các doanh nghiệp Việt Nam ở trong nước; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng của Việt Nam.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Công thương và thương vụ ở các nước có trách nhiệm tiếp tục thúc đẩy đưa hàng Việt Nam ra các thị trường quốc tế, mở mới thị trường thông qua các hiệp định thương mại tự do song phương và theo các khối.

Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, Thủ tướng khẳng định, Nhà nước sẽ là chủ thể đặt hàng, chủ động phối hợp với các doanh nghiệp và các viện, trường nghiên cứu để tiến hành cơ chế đặt hàng các công nghệ, sản phẩm có thể áp dụng được cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ với một chi phí hợp lý để khuyến khích doanh nghiệp tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ.

Các hoạt động này nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí, khâu trung gian để tăng cường chất lượng tham gia vào các chuỗi cung ứng và mở rộng thị trường.