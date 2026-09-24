Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng không khí Hà Nội
Hà Nội đang tiến gần mục tiêu xanh của năm 2026: Hơn 74% số ngày từ đầu năm đến nay có chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình, tiệm cận ngưỡng 75% mà thành phố đặt ra. Nồng độ bụi mịn PM2.5 duy trì dưới quy chuẩn, dự báo trong nửa tháng 9 vẫn chủ yếu ở mức an toàn. Song song với việc theo dõi và cảnh báo, Hà Nội còn thúc đẩy cơ chế phối hợp vùng để ứng phó ô nhiễm không khí, đồng thời mở rộng kênh tiếp nhận phản ánh của người dân, cho thấy quyết tâm xây dựng một Thủ đô xanh - sạch - đáng sống.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhieu-giai-phap-nang-cao-chat-luong-khong-khi-ha-noi-1758019.html