Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng không khí Hà Nội

Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Vương quốc Anh. Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á - Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh, ông Mark Gooding, đã khẳng định như vậy tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026) do Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh tổ chức ngày 23/9.