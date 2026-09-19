Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo lái xe tại Lạng Sơn

Chất lượng đào tạo được cải thiện

Có mặt tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Minh Long, chúng tôi ghi nhận công tác dạy và học được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Ông Nguyễn Đăng Long, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Minh Long chia sẻ: Năm 2026, đơn vị đặt chỉ tiêu mở từ 130 đến 160 lớp đào tạo học viên hạng B, C và từ 20 đến 25 lớp đào tạo học viên hạng A.

Đơn vị cũng tiếp tục rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện chương trình đào tạo theo quy định mới, bảo đảm phù hợp với thực tiễn giảng dạy, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong tổ chức đào tạo và cho học viên trong quá trình học tập, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.

Học viên thực hành lái xe tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Minh Long.

Để đạt được chỉ tiêu trên, đơn vị đã đề ra các giải pháp như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng bộ phận, cá nhân; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2026. Chủ động cập nhật, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định mới của pháp luật, các nghị định, thông tư liên quan đến công tác đào tạo và sát hạch lái xe; kịp thời điều chỉnh chương trình, giáo trình đào tạo phù hợp với quy định và thực tiễn.

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, thực hiện đúng tiến độ, nội dung chương trình; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình giảng dạy của giáo viên và việc học tập của học viên, góp phần nâng cao tỷ lệ đỗ sát hạch. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tuyển sinh, đào tạo, giám sát phiên học và quản lý hồ sơ học viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giảm sai sót và tiết kiệm thời gian.

Tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo, khai thác hiệu quả các sân tập, địa điểm đào tạo hiện có; bảo đảm các điều kiện phục vụ tốt cho công tác dạy và học. Thực hiện chặt chẽ công tác tài chính, thu - chi đúng quy định, công khai minh bạch; gắn trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính với việc xét tốt nghiệp và đánh giá kết quả học tập của học viên.

Một góc sân tập lái của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Minh Long.

Thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn cho biết: Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện có hai cơ sở đào tạo lái xe ô tô (hạng B, B01 và C1) kết hợp đào tạo mô tô (hạng A, A1) và hai cơ sở đào tạo lái xe mô tô hạng A1, A. Các cơ sở đào tạo cơ bản duy trì các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, đội ngũ giáo viên và tổ chức đào tạo theo quy định hiện hành.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 130 khóa đào tạo lái xe ô tô các hạng (tương ứng 6.564 học viên); 89 khóa đào tạo lái xe mô tô (tương ứng 7.829 học viên). Sở Xây dựng đã thực hiện cấp, cấp lại 595 giấy phép xe tập lái; cấp mới 138 giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô và mô tô, cấp lại 43 giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô.

Trong năm 2026, các cơ sở đào tạo đã đầu tư trang bị thêm mới 104 xe ô tô hạng C1, 22 xe ô tô điện (VINFAST) thân thiện với môi trường. Ứng dụng công nghệ số trong công tác dạy học lý thuyết (học trực tuyến).

Nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo

Kết quả trên là nhờ ngay từ đầu năm 2026, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-SXD ngày 23/3 về kế hoạch kiểm tra công tác đào tạo lái xe cơ giới đường bộ đối với các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời ban hành các văn bản tập trung quản lý chặt chẽ hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng công tác lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Thời gian gần đây, chất lượng đào tạo lái xe tại Lạng Sơn đã được nâng cao đáng kể.

Kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo, quy định mới đến các cơ sở đào tạo. Yêu cầu các cơ sở duy trì, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện; thường xuyên theo dõi quá trình đào tạo; phối hợp kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định. Đồng thời, chú trọng kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo và cấp giấy chứng nhận hoàn thành các khóa đào tạo lái xe trên địa bàn.

Có giải pháp quản lý đồng bộ cả ba yếu tố gồm: cơ sở vật chất, phương tiện – đội ngũ giáo viên – chất lượng và thời gian thực tế của quá trình đào tạo; kết hợp giữa trách nhiệm tự quản lý chất lượng của cơ sở đào tạo với công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời, thiết lập cơ chế đánh giá kết quả, định kỳ tổng hợp các chỉ tiêu như số lượng học viên đào tạo, tỷ lệ hoàn thành chương trình, kết quả kiểm tra và các tồn tại phát sinh để làm căn cứ điều chỉnh phương pháp quản lý và đào tạo.

Sở cũng thường xuyên yêu cầu các cơ sở đào tạo rà soát sân tập, phòng học, thiết bị đào tạo và xe tập lái để xây dựng kế hoạch đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng học, xe tập lái, đồng thời củng cố đội ngũ giáo viên để đáp ứng điều kiện đào tạo theo quy định.

Thời gian tới, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đào tạo lái xe, tập trung kiểm tra việc duy trì các điều kiện hoạt động của cơ sở đào tạo. Quản lý tốt đội ngũ giáo viên và xe tập lái; giám sát việc thực hiện chương trình, nội dung, thời gian đào tạo; tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tiếp tục hướng dẫn các cơ sở cập nhật, thực hiện đầy đủ các quy định mới; khuyến khích đầu tư, đổi mới phương tiện, trang thiết bị phục vụ đào tạo. Chỉ đạo các cơ sở đào tạo tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo. Chú trọng trang bị cho học viên kiến thức pháp luật, kỹ năng điều khiển phương tiện, kỹ năng xử lý tình huống giao thông và ý thức chấp hành pháp luật.

Chỉ đạo các cơ sở đào tạo thường xuyên rà soát điều kiện, tiêu chuẩn đội ngũ giáo viên, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và cập nhật các quy định mới. Tăng cường ứng dụng công nghệ, dữ liệu trong quản lý quá trình học của học viên.