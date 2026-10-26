Nhiều giải pháp hỗ trợ việc làm bền vững cho người lao động

Phiên giao dịch việc làm tại TP Cần Thơ. Ảnh: TTDVVL Cần Thơ.

Tiếp sức người lao động bằng chính sách

UBND TP Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 134 phê duyệt 115 danh mục nghề và định mức chi phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên có thời gian dưới 3 tháng cho người lao động trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

Danh mục nghề được phê duyệt bao gồm cả lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu học nghề, chuyển đổi việc làm và phát triển sản xuất của người dân.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, các nghề đào tạo tập trung vào chăn nuôi, thú y, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, trồng rau an toàn, cây ăn quả, nấm, lúa và hoa kiểng. Đối với lĩnh vực phi nông nghiệp, danh mục bao gồm các nghề thuộc nhóm kỹ thuật - công nghệ, cơ khí, điện - điện lạnh, may mặc, chế biến món ăn, dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn, công nghệ thông tin, thiết kế đồ họa, truyền thông, nghệ thuật biểu diễn, vận hành thiết bị, sửa chữa ô tô, xe máy công trình và đan đát thủ công mỹ nghệ.

Quyết định quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng, nguyên tắc và điều kiện hỗ trợ; mức hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn, tiền đi lại; đồng thời quy định việc lập kế hoạch, tổ chức đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo và thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định pháp luật hiện hành.

Đáng chú ý, mức hỗ trợ được phân theo từng nhóm đối tượng, tạo điều kiện để người lao động thuộc diện chính sách có thêm cơ hội tiếp cận giáo dục nghề nghiệp.

Cụ thể, người khuyết tật được hỗ trợ cao nhất 5.996.000 đồng/người/khóa học. Người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn được hỗ trợ cao nhất 3.994.000 đồng/người/khóa học.

Mức hỗ trợ cao nhất 2.997.000 đồng/người/khóa học áp dụng đối với người dân tộc thiểu số; người thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo và người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh theo quy định. Người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ cao nhất 2.494.000 đồng/người/khóa học; các đối tượng khác được hỗ trợ cao nhất 2.000.000 đồng/người/khóa học.

Mức hỗ trợ thực tế phụ thuộc vào lĩnh vực, trình độ, thời gian và chương trình đào tạo. Các khoản chi bao gồm chi phí tổ chức lớp học, thù lao giáo viên, nguyên vật liệu thực hành, thuê thiết bị, quản lý lớp học và những khoản chi hợp pháp khác theo quy định.

Thông qua chính sách hỗ trợ trực tiếp, thành phố hướng đến giảm bớt gánh nặng chi phí học nghề, giúp người lao động có điều kiện nâng cao tay nghề, tìm kiếm việc làm phù hợp hoặc phát triển sinh kế tại địa phương.

Phiên giao dịch việc làm chuyên đề tài xế xe công nghệ. Ảnh: TTDVVL Cần Thơ.

Đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động

Cùng với chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo, TP Cần Thơ chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn quá trình học nghề với nhu cầu tuyển dụng và giải quyết việc làm.

Ngày 1/7/2026, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 311/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030” trên địa bàn.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, thành phố phấn đấu bình quân mỗi năm đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng kỹ năng nghề cho khoảng 10.000 lao động nông thôn. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, cải thiện thu nhập và phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững.

Người lao động có cơ hội tham gia các khóa đào tạo thuộc nhiều lĩnh vực như công nghiệp, dịch vụ, chế biến nông - thủy sản, du lịch, tiểu thủ công nghiệp và những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, chương trình còn chú trọng trang bị kỹ năng số, kỹ năng mềm, kiến thức khởi nghiệp, kinh doanh, đổi mới sáng tạo và an toàn lao động, giúp người học thích ứng tốt hơn với quá trình chuyển đổi số và sự thay đổi của thị trường lao động.

Một trong những mục tiêu trọng tâm là nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm sau đào tạo. Thành phố phấn đấu có trên 85% người học có việc làm sau khi hoàn thành khóa học thông qua tăng cường liên kết giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Việc tạo điều kiện cho học viên tham quan, thực tập tại doanh nghiệp cũng được chú trọng nhằm giúp người học tiếp cận môi trường làm việc thực tế, rèn luyện kỹ năng nghề và nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp.

Chương trình ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người có đất bị thu hồi, lao động mất việc làm hoặc có nguy cơ mất việc do thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu. Sau đào tạo, người lao động còn được hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, khởi nghiệp và tạo việc làm.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, thành phố định hướng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong đào tạo. Các hình thức học tập linh hoạt như vừa làm vừa học, đào tạo từ xa và khóa học ngắn hạn cũng được mở rộng, tạo điều kiện để người dân chủ động lựa chọn ngành nghề và thời gian học phù hợp.

Với việc triển khai đồng bộ chính sách hỗ trợ học nghề và chương trình đào tạo lao động nông thôn, TP Cần Thơ kỳ vọng mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân. Đồng thời, việc gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và thị trường lao động sẽ góp phần sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn mới.