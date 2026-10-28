Nhiều giải pháp đột phá để hoàn thiện phương pháp tính thị phần trên nền tảng số

Hoạt động tại một Trung tâm dữ liệu. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 28/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các đại biểu Quốc hội kiến nghị nhiều giải pháp đột phá nhằm hoàn thiện phương pháp tính thị phần nền tảng số, kiểm soát sức mạnh thị trường từ dữ liệu, bổ sung các hành vi cạnh tranh không lành mạnh mới trên không gian mạng...

Bổ sung quy định xử lý vi phạm cạnh tranh trên môi trường số

Phát biểu góp ý nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cạnh tranh, đại biểu Trần Quốc Tuấn (Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Vĩnh Long) đề nghị giao Chính phủ quy định cơ chế phối hợp giữa Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, lực lượng quản lý thị trường và cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo đại biểu, cơ chế này cần làm rõ trách nhiệm tiếp nhận, trao đổi và chuyển thông tin, tài liệu, chứng cứ điện tử; đầu mối xử lý và thời hạn phối hợp, bảo đảm mỗi cơ quan xử lý đúng thẩm quyền, không bỏ sót hoặc xử lý trùng một vụ việc.

Qua nghiên cứu đại biểu cũng nhận thấy, mặc dù khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 7 dự thảo luật đã quy định Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ quản lý nhà nước về cạnh tranh, trách nhiệm phối hợp của các bộ và trách nhiệm quản lý của uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; tuy nhiên, các quy định này chưa nêu cụ thể cách phối hợp khi một vụ việc trên môi trường số liên quan đồng thời đến cạnh tranh, quản lý thị trường và bảo vệ người tiêu dùng.

Đại biểu dẫn chứng, trong một giao dịch trực tuyến, thông tin về hàng hóa, cách quảng cáo và cách cạnh tranh có thể liên quan đến phạm vi quản lý của nhiều cơ quan. Nếu chưa rõ cách chuyển thông tin và phối hợp xác minh, vụ việc có thể bị chậm xử lý, còn người dân và doanh nghiệp phải cung cấp thông tin nhiều lần.

"Nếu quy định rõ cơ quan nào tiếp nhận thông tin, cơ quan nào xử lý từng loại vi phạm và cách chuyển hồ sơ, phối hợp xác minh, thì các cơ quan trung ương và địa phương sẽ áp dụng thống nhất, tránh bỏ sót hoặc xử lý trùng một vụ việc. Doanh nghiệp cũng được xem xét theo đúng hành vi vi phạm thực tế, do đúng cơ quan có thẩm quyền xử lý,” đại biểu nêu ý kiến.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Dương Khắc Mai phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại khoản 4 Điều 2 dự thảo (sửa đổi Khoản 1 và bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 Điều 10 Luật Cạnh tranh) đã bổ sung phương pháp xác định thị phần theo số lượng và giá trị giao dịch trên nền tảng số, đồng thời quy định thị phần của doanh nghiệp thuộc nhóm doanh nghiệp liên kết là thị phần của cả nhóm.

Đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lâm Đồng) cho rằng đây là hướng tiếp cận cần thiết khi doanh thu riêng lẻ không phải lúc nào cũng phản ánh đầy đủ vị trí cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền tảng nhiều phía. Tuy nhiên, kết quả tính thị phần có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định vị trí thống lĩnh, đánh giá tập trung kinh tế và áp dụng chế tài.

Do đó, đại biểu Dương Khắc Mai đề nghị quy định rõ hơn các nguyên tắc cốt lõi về dữ liệu ngay trong luật hoặc giao Chính phủ quy định chi tiết trong phạm vi được luật xác định: Dữ liệu phải gắn với đúng thị trường liên quan và kỳ tính; giao dịch dùng để tính phải là giao dịch thực tế, hoàn tất; loại trừ giao dịch bị hủy, hoàn trả, giao dịch giả tạo và tránh cộng trùng giao dịch nội bộ trong nhóm…

Làm rõ phương pháp đánh giá sức mạnh thị trường trên môi trường số

Khoản 1 Điều 26 dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cạnh tranh mới nhất đã bổ sung nhiều yếu tố để xác định sức mạnh thị trường đáng kể của doanh nghiệp như: Khả năng kiểm soát dữ liệu, hiệu ứng mạng lưới, rào cản chuyển đổi của người sử dụng và lợi thế từ hệ sinh thái số. Đồng thời, khoản 1 Điều 27 cũng bổ sung các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường có liên quan đến hoạt động trên môi trường số.

Cho rằng đây là những sửa đổi cần thiết, phù hợp với sự phát triển của các mô hình kinh doanh mới, tuy nhiên, theo đại biểu Nguyễn Đặng Ân (Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lạng Sơn), vấn đề đặt ra là làm thế nào để các quy định này được áp dụng thống nhất và có hiệu quả trong môi trường số.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Đặng Ân phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

“Khả năng chi phối thị trường không chỉ thể hiện qua thị phần hoặc doanh thu, mà còn có thể xuất phát từ việc kiểm soát dữ liệu, khả năng tiếp cận khách hàng và sự phụ thuộc của doanh nghiệp vào một nền tảng. Mặt khác, những lợi thế đó cũng có thể hình thành từ hoạt động đầu tư, phát triển công nghệ và cạnh tranh hợp pháp. Nếu không có phương pháp đánh giá phù hợp thì có thể dẫn đến hai hệ quả: hoặc là bỏ lọt hành vi lạm dụng sức mạnh thị trường, hoặc là tạo ra rủi ro pháp lý đối với hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp,” đại biểu Nguyễn Đặng Ân cho biết.

Qua phân tích, đại biểu Nguyễn Đặng Ân đề nghị tiếp tục làm rõ nguyên tắc và phương pháp đánh giá sức mạnh thị trường đáng kể theo Điều 26 gắn với việc xác định hành vi và tác động hạn chế cạnh tranh theo Điều 27, bảo đảm phân biệt được lợi thế cạnh tranh hợp pháp với hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, tạo cơ sở cho việc áp dụng pháp luật một cách khách quan, thống nhất.

Theo Luật Cạnh tranh hiện hành, để xác định một doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh hay không, có hai cách: Căn cứ vào thị phần từ 30% trở lên, hoặc căn cứ vào những bằng chứng cho thấy doanh nghiệp thực sự có sức mạnh thị trường đáng kể. Còn tại khoản 9 Điều 2 dự thảo sửa đổi lần này bổ sung một điều kiện mới: Nếu thị phần dưới 10% thì doanh nghiệp không thuộc trường hợp được xác định có vị trí thống lĩnh theo quy định sửa đổi, dù có bằng chứng về sức mạnh thị trường đáng kể.

Với quy định mới này tại dự thảo, đại biểu Trần Mạnh Huy (Đoàn đại biểu quốc hội thành phố Đà Nẵng) băn khoăn đặt vấn đề có nên lấy con số 10% làm ranh giới tuyệt đối hay không? do đó ông đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục làm rõ căn cứ lựa chọn ngưỡng 10%.

“Phương án tôi đề xuất là giữ khả năng xác định vị trí thống lĩnh dựa trên bằng chứng về sức mạnh thị trường thực tế như luật hiện hành. Nếu vẫn cần giữ ngưỡng 10%, đề nghị nghiên cứu một ngoại lệ chặt chẽ: chỉ xem xét doanh nghiệp dưới ngưỡng khi cơ quan cạnh tranh có đủ chứng cứ, phải giải trình rõ căn cứ và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Pháp luật phải bảo vệ doanh nghiệp làm ăn tốt, nhưng không nên để một con số cố định trở thành khoảng trống cho hành vi lạm dụng sức mạnh thị trường,” đại biểu Trần Mạnh Huy nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Liên quan đến kiểm soát cạnh tranh trong môi trường số và thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết Điều 2 dự thảo luật (sửa đổi Điều 24 và Điều 26 của Luật Cạnh tranh) đã hoàn thiện các tiêu chí xác định vị trí thống lĩnh và sức mạnh thị trường đáng kể. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, dự thảo quy định doanh nghiệp có thị phần từ 10% trở lên đồng thời có sức mạnh thị trường đáng kể thì vẫn có thể được xác định là có vị trí thống lĩnh.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nêu rõ ngưỡng xác định 10% dựa trên căn cứ thực tiễn và kinh nghiệm của các quốc gia, vùng lãnh thổ phát triển như Hàn Quốc và Liên minh Châu Âu (EU), có xem xét các yếu tố đặc thù như dữ liệu người tiêu dùng, hiệu ứng mạng lưới, chi phí chuyển đổi và hệ sinh thái. Thực tế cho thấy một số doanh nghiệp dù thị phần không lớn nhưng nắm giữ sức mạnh cạnh tranh đáng kể về dữ liệu và công nghệ vẫn có khả năng chi phối hoặc ngăn cản sự tham gia của các doanh nghiệp khác.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị sau phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài Chính khẩn trương tổng hợp đầy đủ ý kiến của các đại biểu Quốc hội (bao gồm ý kiến thảo luận tại tổ, tại hội trường và ý kiến bằng văn bản) để gửi đến Chính phủ chỉ đạo tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo luật, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua ở cuối kỳ họp này./.