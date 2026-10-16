Nhiều giải pháp đồng bộ, giữ vững địa bàn không ma túy tại xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Ra mắt mô hình “ Gia đình hội viên nói không với ma túy” tại xã Bảo Yên. (Ảnh: Công an xã Bảo Yên)

Thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 12/2/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 13/2/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về xây dựng “xã, phường không ma túy”, Đảng ủy xã Bảo Yên xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Trên cơ sở Nghị quyết số 04-NQ/ĐU của Đảng ủy xã về xây dựng xã không ma túy, địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo cùng 50 tổ công tác phụ trách từng thôn, bản, cơ quan, bảo đảm triển khai nhiệm vụ đồng bộ, hiệu quả.

Trong đó, công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức phong phú như phát thanh trên hệ thống loa của xã và thôn, toàn xã đã treo 186 pa-nô, áp-phích, 100% thôn, bản và hộ gia đình ký cam kết xây dựng địa bàn không ma túy. Ngoài ra, các buổi tuyên truyền trực tiếp tại 20 thôn, bản trên địa bàn đã thu hút hơn 6.000 lượt người tham dự. Đáng chú ý, nhiều bài viết, video tuyên truyền về xây dựng xã, phường không ma túy trên Fanpage của Công an xã, mạng xã hội và cổng thông tin điện tử có lượt tương tác, chia sẻ lớn, góp phần lan tỏa thông tin.

Song song với tuyên truyền, xã Bảo Yên cũng nhân rộng các mô hình thiết thực. Hiện xã có 7 mô hình “thôn, tổ dân phố an toàn không có ma túy”, 1 mô hình giáo họ Phố Ràng không ma túy và 1 mô hình “Trường học không ma túy”. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã xây dựng mô hình “Thôn không ma túy” tại 20/20 thôn; Hội Phụ nữ thành lập mô hình “Gia đình hội viên phụ nữ nói không với ma túy”; Đoàn Thanh niên ra mắt “Câu lạc bộ thanh niên nói không với ma túy” tại 9 trường học và cơ sở giáo dục với sự tham gia của hơn 1.200 đoàn viên trên địa bàn.

Công an xã Bảo Yên tuyên truyền về phòng, chống ma túy tại các trường học trên địa bàn. (Ảnh: Công an xã Bảo Yên)

Theo đồng chí Hoàng Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Yên, Đảng ủy xã đã tổ chức họp, quán triệt, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên các tổ công tác; tăng cường nắm tình hình ở cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy và xây dựng xã không ma túy; đồng thời công khai số điện thoại, hòm thư điện tử tố giác tội phạm ma túy tới nhân dân.

Theo thống kê, xã Bảo Yên hiện có 8 trường hợp đang điều trị bằng methadone và 23 trường hợp được quản lý sau cai nghiện. Công an xã thường xuyên kiểm tra, xét nghiệm ma túy định kỳ đối với các trường hợp này.

Thực hiện Kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 28/8/2026 của Ủy ban nhân dân xã Bảo Yên về tổ chức xét nghiệm sàng lọc chất ma túy đối với cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, công nhân, người nghỉ hưu, người lao động trên địa bàn, tính đến ngày 20/9, lực lượng chức năng đã tiến hành xét nghiệm đột xuất chất ma túy đối với 178 công nhân, 373 giáo viên các trường và 1707 đảng viên tại cơ quan, đơn vị; kết quả, 100% số mẫu xét nghiệm đều âm tính với ma túy.

Thực hiện xét nghiệm sàng lọc chất ma túy đối với cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, công nhân, người nghỉ hưu, người lao động trên địa bàn xã Bảo Yên. (Ảnh: Công an xã Bảo Yên)

Cùng với công tác đấu tranh, quản lý, Công an xã Bảo Yên cũng đồng hành giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Đến nay, đơn vị đã hỗ trợ 2 trường hợp sau thời gian cai nghiện ma túy tập trung trở về địa phương được vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội, với tổng số tiền 200 triệu đồng để phát triển kinh tế.

Được hỗ trợ vay 100 triệu đồng sau khi cai nghiện trở về, anh Nguyễn Quốc Tùng, thôn Hoa Quả đã cùng gia đình đầu tư trồng quế, sau thời gian chăm sóc, cây sinh trưởng và phát triển tốt, hứa hẹn mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình anh. “Tôi tưởng rằng mình không còn cơ hội để làm lại cuộc đời khi nghiện ma túy. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, lực lượng Công an và sự sẻ chia của bà con, tôi đã cố gắng làm lại từ đầu. Đặc biệt, với nguồn vốn vay ưu đãi giúp tôi có thêm động lực để vươn lên, không phụ sự kỳ vọng của mọi người”, anh Nguyễn Quốc Tùng chia sẻ.

Theo Thiếu tá Hoàng Quảng Nam, Phó Trưởng Công an xã Bảo Yên, đơn vị thường xuyên phối hợp các lực lượng và tổ dân phố theo dõi địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự. Thời gian tới, Công an xã tiếp tục tăng cường nắm tình hình, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, quyết tâm hoàn thành và duy trì mục tiêu xây dựng xã không ma túy theo kế hoạch đã đề ra.