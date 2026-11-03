Nhiều giải pháp để Phú Quốc thành 'đặc khu không ma túy'

Thượng tá Quách Hồng Khai, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang cho biết, Phú Quốc đang phát triển nhanh về kinh tế - xã hội, thu hút hàng chục ngàn công nhân đang lao động tại các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Trong đó có các đối tượng phạm tội về ma túy và người nghiện ma túy, làm cho tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Phú Quốc còn diễn biến phức tạp.

Sự cấu kết và móc nối giữa các đối tượng tại địa bàn và các đối tượng ngoài tỉnh thực hiện hoạt động phạm tội về ma túy làm cho tính chất cuộc đấu tranh chống tội phạm ma túy ngày càng quyết liệt, khó khăn hơn.

Các đối tượng và tang vật trong một vụ vận chuyển ma túy từ đất liền ra Phú Quốc bị bắt giữ.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang và Công an đặc khu Phú Quốc đã rà soát xác định 2 tuyến và 1 địa bàn trọng điểm để tập trung đấu tranh gồm: Tuyến phía nam gồm An Thới - Dương Tơ; Tuyến phía bắc gồm Dương Đông - Gành Dầu; Địa bàn trọng điểm (trong đó có các khu vực trọng điểm phức tạp) như: Dương Đông, An Thới, Dương Tơ và Cửa Dương.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang và Công an đặc khu Phú Quốc thường xuyên nắm tình hình hoạt động của 21 công ty vận chuyển hàng hóa, đã tuyên truyền cho 21 chành xe và công ty chuyển phát nhanh viết cam kết; 4 bưu cục, 14 điểm bưu điện và 5 công ty tư nhân với 10 cơ sở có dịch vụ chuyển phát nhanh có khả năng thực hiện vận chuyển ma túy vào địa bàn Phú Quốc để thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện kịp thời. Đồng thời đã tiến hành rà soát, nắm tình hình hàng chục cơ sở kinh doanh thuốc tây trên địa bàn đặc khu, phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm ma túy liên quan đến mua bán tiền chất để sản xuất trái phép chất ma túy.

Các tụ điểm tệ nạn ma túy trên địa bàn Phú Quốc bị đấu tranh, triệt xóa.

Công an các đơn vị, địa phương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xét nghiệm công nhân, người lao động tỉnh ngoài làm việc tại các lán, trại, công trình, dự án xây dựng phục vụ Hội nghị APEC 2027. Công an cũng tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT tại đặc khu, các cơ sở kinh doanh dễ phát sinh vi phạm pháp luật về ma tuý (nhà hàng có sử dụng nhạc mạnh, bar, pub, club, lounge, karaoke, cà phê âm nhạc, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng...) phòng ngừa tội phạm và tệ nạn về ma tuý hoạt động trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.

Từ ngày 15/12/2025 đến nay, lực lượng chức năng bắt 102 vụ 173 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy trên địa bàn Phú Quốc. Trong đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang bắt 14 vụ 22 đối tượng; Công an đặc khu Phú Quốc bắt 75 vụ 137 đối tượng; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển IV bắt 7 vụ 8 đối tượng; Đồn Biên phòng bắt 5 vụ 5 đối tượng; Cửa khẩu hàng không Quốc tế Phú Quốc bắt 1 vụ 1 đối tượng. Công an đặc khu Phú Quốc đã lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 136 người, trong đó có 38 người có hộ khẩu thường trú tại đặc khu Phú Quốc.

Các đối tượng bị bắt giữ về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có nhiều công nhân tại các công trình trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.

Công an đặc khu Phú Quốc đã duy trì và phát huy hiệu quả mô hình “Giáo dục, hướng thiện đối với người hoàn thành cai nghiện ma túy trên địa bàn đặc khu Phú Quốc”; mô hình “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với công nhân, người lao động tại các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC năm 2027”; mô hình “Nhà trọ không tội phạm, không ma túy” trên địa bàn Suối Lớn Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Có 22 thành viên là các cơ sở nhà trọ cho thuê tháng trên địa bàn, các hộ kinh doanh nhà trọ đã nâng cao ý thức, tinh thần phòng ngừa tội phạm, chấp hành tốt các quy định pháp luật, không để xảy ra các vụ, việc vi phạm pháp luật về ma túy trong khu vực nhà trọ đang quản lý.

Nhiều đối tượng là công nhân tại các công trình dự án, công trình trên địa bàn Phú Quốc bị phát hiện sử dụng ma túy trái phép.

Thượng tá Đinh Xuân Trường, Trưởng Công an đặc khu Phú Quốc cho rằng, công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy phải tập trung thực hiện các mặt công tác có tính chiến lược, lâu dài, đặc biệt là công tác nghiệp vụ cơ bản, gắn phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ, chủ động nhận diện những vấn đề mới phát sinh, nắm và giải quyết tình hình, không đi sau tội phạm.

Công an đặc khu Phú Quốc và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin với các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, An ninh hàng không đóng quân trên địa bàn Phú Quốc. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả kiểm soát người, hàng hóa, hành lý, phương tiện để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm lợi dụng đường hàng không, đường biển và đường bưu điện để vận chuyển ma túy vào đặc khu Phú Quốc.

Xét nghiệm ma túy cho công nhân tại các công trường trên địa bàn Phú Quốc.

Thượng tá Quách Hồng Khai, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường công tác phối hợp với Công an đặc khu Phú Quốc và các lực lượng chức năng liên quan trong đấu tranh chuyên án; Nâng cao chất lượng điều tra, truy bắt mở rộng những vụ án đã khám phá, hạn chế phát sinh đối tượng truy nã.

Một mục tiêu song song là làm tốt công tác giảm “nguồn cầu về ma túy” trên địa bàn, trong đó đẩy mạnh và làm thường xuyên công tác rà soát, phát hiện và quản lý chặt chẽ đối tượng ma túy, áp dụng đồng bộ các biện pháp để quản lý, giúp đỡ tạo điều kiện cho các đối tượng ma túy có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng, phòng nghiện và tái nghiện hiệu quả. Ngoài ra Công an Phú Quốc cũng sẽ tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, quản lý chặt chẽ tiền chất, không để tội phạm lợi dụng vào mục đích bất hợp pháp.