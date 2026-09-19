Nhiều giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông ở Đồng Nai

Trong 8 tháng đầu năm, trên địa bàn TP Đồng Nai xảy ra 641 vụ TNGT, làm 432 người chết và 306 người bị thương. Trong đó, riêng tuyến quốc lộ (QL) 1, đoạn chạy qua TP Đồng Nai đã xảy ra 71 vụ, làm 53 người chết, 42 người bị thương; QL20 xảy ra 42 vụ, làm 26 người chết và 19 người bị thương.

Trước tình hình trên, những ngày qua, Tổ công tác của Cục CSGT (Bộ Công an) đã phối hợp Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến QL1, QL20, QL13, QL14 và QL51. Đây là những tuyến giao thông huyết mạch, có lưu lượng phương tiện lớn, trong đó có nhiều xe tải, xe đầu kéo, xe khách đường dài. Lưu lượng phương tiện đông, tốc độ lưu thông cao khiến nguy cơ xảy ra TNGT luôn hiện hữu nếu người điều khiển phương tiện không tuân thủ quy định.

Cảnh sát giao thông kiểm tra một xe khách trên quốc lộ.

Để chủ động phòng ngừa, lực lượng CSGT tổ chức các điểm kiểm soát kết hợp tuần tra lưu động cả ngày lẫn đêm. Các phương tiện được tập trung kiểm tra gồm xe khách, xe tải, xe đầu kéo, xe gắn máy và những phương tiện có dấu hiệu vi phạm. Trong đó, lực lượng CSGT tập trung phát hiện, xử lý những hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, ma túy; đi sai phần đường, làn đường; tránh, vượt không đúng quy định; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông; đi ngược chiều; chở quá tải, quá khổ, quá số người quy định. Các vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe cũng được kiểm tra, xử lý.

Không dừng lại ở việc xử phạt, trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ CSGT trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở người điều khiển phương tiện về những nguy cơ mất an toàn thường gặp khi lưu thông trên các tuyến đường đông phương tiện.

Các doanh nghiệp vận tải, đội ngũ lái xe được yêu cầu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa tai nạn, nhất là trong quá trình điều khiển xe đường dài, xe tải trọng lớn. Cùng với việc tuần tra, các tổ công tác cũng khảo sát, ghi nhận những bất cập về tổ chức giao thông, các điểm thường xảy ra tai nạn, ùn tắc để đề xuất cơ quan chức năng có giải pháp khắc phục.

Kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên một tuyến đường.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai, đơn vị cũng xác định nâng cao ý thức người tham gia giao thông là một trong những giải pháp quan trọng để phòng ngừa TNGT. Do đó lực lượng CSGT đang tăng cường tuyên truyền trực tiếp tại các doanh nghiệp vận tải, trường học và địa bàn dân cư.

Tại các doanh nghiệp, lực lượng CSGT tổ chức phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho cán bộ, công nhân viên, người lao động, nhất là những doanh nghiệp sử dụng phương tiện trọng tải lớn. Việc tuyên truyền tập trung vào những tình huống thường xảy ra trong thực tế như điểm mù của xe tải, xe đầu kéo; kỹ năng quan sát khi chuyển hướng, chuyển làn, lùi xe; giữ khoảng cách an toàn; xử lý khi lưu thông trong khu vực đông phương tiện; tránh, vượt đúng quy định.

CSGT tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng cho học sinh sử dụng xe máy điện.

Đối với học sinh, sinh viên, lực lượng CSGT phối hợp ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền những quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông liên quan trực tiếp đến lứa tuổi học đường. Từ những tình huống thực tế, cán bộ CSGT hướng dẫn học sinh nhận diện những hành vi tiềm ẩn nguy cơ TNGT. Đồng thời trang bị kỹ năng xử lý một số tình huống thường gặp khi đi bộ và sử dụng phương tiện lưu thông.

Tại địa bàn cơ sở, Công an các xã, phường tiếp tục phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, bảo đảm hành lang giao thông, phối hợp điều tiết tại những khu vực đông phương tiện, có nguy cơ ùn tắc. Công tác tuyên truyền pháp luật được duy trì thường xuyên, góp phần phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.