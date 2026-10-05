Nhiều giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng

Cán bộ Phòng An ninh mạng Công an thành phố tuyên truyền pháp luật cho học sinh trên địa bàn phường Trấn Biên. Ảnh: C.T.V

Tại Đồng Nai, thời gian qua, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán dữ liệu cá nhân, làm giả giấy tờ...

Những “mắt xích” nguy hiểm trên không gian mạng

Thông tin từ Phòng An ninh mạng Công an thành phố, 8 tháng của năm 2026, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp. Nổi lên là các hành vi lợi dụng mạng xã hội, nền tảng trực tuyến và các dịch vụ trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, phát tán thông tin sai sự thật...

Cụ thể như vào đầu năm 2026, Công an thành phố triệt phá đường dây mua bán trái phép dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. Qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu bất thường, lợi dụng không gian mạng để mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân. Công an đã bắt giữ 5 đối tượng và khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra, xử lý.

Vụ việc cho thấy dữ liệu cá nhân khi bị thu thập, mua bán trái phép có thể trở thành “chìa khóa” để tội phạm thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm khác. Trước thực tế đó, Công an thành phố chủ động triển khai các giải pháp để phòng ngừa. Tháng 9-2026, Công an thành phố tổ chức tuyên truyền cho hơn 1,3 ngàn cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Ngô Quyền (phường Trấn Biên) về nhận diện, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, đánh cắp thông tin cá nhân, dụ dỗ qua mạng, tống tiền bằng hình ảnh, video nhạy cảm...

Còn tại xã Đak Lua, Công an xã đưa nội dung an toàn môi trường số, an ninh mạng vào chương trình tuyên truyền pháp luật cho gần 620 cán bộ, giáo viên, học sinh. Các em được hướng dẫn nhận diện những thủ đoạn như: giả danh cơ quan chức năng, “việc nhẹ lương cao”, chiếm đoạt tài khoản, “bắt cóc online”, đồng thời được hướng dẫn cách bảo vệ thông tin cá nhân và sử dụng mạng xã hội an toàn.

Nghị định số 330/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 19-8-2026, đã tạo thêm cơ sở pháp lý cho việc xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nghị định gồm 4 chương, 82 điều, quy định về hành vi vi phạm, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt.

Chủ động từ cơ sở, nâng cao năng lực đấu tranh

Từ thực tế nêu trên, yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng là phải chuyển mạnh từ bị động xử lý sang chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm.

Tại Hội nghị Đánh giá kết quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng tổ chức ngày 23-9, Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu: Công an các đơn vị, địa phương bám sát cơ sở, không để lọt tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng; đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong trao đổi thông tin, chủ động phòng ngừa tội phạm và nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ. Công an các đơn vị, địa phương phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chủ động đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

8 tháng của năm 2026, Phòng An ninh mạng Công an thành phố đã khởi tố, điều tra 12 vụ/57 đối tượng về tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; đồng thời khởi tố, điều tra 5 vụ/10 đối tượng liên quan hành vi mua bán thông tin, dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng.

Trước tình hình hoạt động ngày càng manh nha của tội phạm mạng, công an cấp xã, phường cần trở thành một trong những “cánh tay nối dài” trong công tác nắm tình hình, tiếp nhận phản ánh, hướng dẫn người dân và kịp thời chuyển thông tin có dấu hiệu tội phạm cho lực lượng chuyên trách. Bên cạnh đó, lực lượng công an phải thường xuyên trao đổi thông tin với các đơn vị như: ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông, nền tảng số và các cơ quan quản lý chuyên ngành để kịp thời phát hiện sớm dấu hiệu bất thường.

Cùng chỉ đạo về nội dung này, trong các vụ án về tội phạm mạng trước đó, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác, chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong thu thập, phân tích thông tin; đồng thời nghiên cứu, hoàn thiện quy trình khai thác dữ liệu theo hướng chặt chẽ, minh bạch.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền cần tiếp tục đổi mới phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể như: học sinh, người lao động, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp...

Công an thành phố xác định tiếp tục nâng cao chất lượng nghiệp vụ cơ bản, chủ động thu thập, phân tích thông tin, phát hiện những dấu hiệu bất thường ngay từ cơ sở; đồng thời đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có kiến thức về công nghệ, dữ liệu và phương thức hoạt động mới của tội phạm mạng.