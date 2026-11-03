Nhiều giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khi thi công cầu Xuân Mai

Công trình thi công cầu Xuân Mai đòi hỏi các giải pháp phân luồng giao thông nghiêm ngặt để đảm an toàn cho người dân và giữ vững tiến độ công trình. Ảnh: Đức Hùng

Từ ngày 12-10 vừa qua, công trình thi công cầu Xuân Mai (tại Km422+057 tuyến Đường Hồ Chí Minh) chính thức được triển khai. Việc thu hẹp mặt đường để phục vụ xây dựng đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh – một trong những hành lang giao thông huyết mạch liên tỉnh đi qua địa bàn Thủ đô.

Trước áp lực gia tăng từ hoạt động thi công cùng lưu lượng phương tiện lớn, nhà thầu, lực lượng CSGT và chính quyền địa phương đã nhanh chóng phối hợp, chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và giữ vững tiến độ công trình.

Ghi nhận thực tế tại khu vực thi công cầu Xuân Mai cho thấy, hoạt động xây dựng diễn ra song song với dòng xe qua lại nườm nượp khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt vào các khung giờ cao điểm, khi lượng xe tải chở vật liệu xây dựng, xe khách liên tỉnh và phương tiện cá nhân cùng tập trung đổ về, nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông luôn hiện hữu.

Hoạt động xây dựng diễn ra song song với dòng xe qua lại nườm nượp khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn trong các khung giờ cao điểm. Ảnh: Đức Hùng

Không chỉ mất thêm thời gian di chuyển, người dân còn đối mặt với nguy cơ va chạm khi các phương tiện phải nối đuôi nhau nhích từng chút một, tránh nhau trong khoảng không gian bị hạn chế bởi hệ thống rào chắn công trường.

Nhiều người dân thường xuyên di chuyển qua khu vực này chia sẻ, việc di chuyển qua cầu Xuân Mai thời gian qua rất vất vả, nhất là thời điểm học sinh tan trường hòa cùng dòng xe tải trọng lớn. Nếu không có lực lượng chức năng túc trực điều tiết, tình trạng ùn tắc kéo dài là điều khó tránh khỏi.

"Thi công công trình là yêu cầu tất yếu để nâng cấp hạ tầng giao thông, nhưng không thể đánh đổi bằng sự mất an toàn trong quá trình đi lại của người dân" - anh Tạ Đình Sang (xã Xuân Mai, Hà Nội), chia sẻ.

Tăng cường phối hợp, chủ động phân luồng từ xa

Trước áp lực giao thông gia tăng, các đơn vị liên quan đã khẩn trương vào cuộc. Hệ thống rào chắn, biển báo, đèn cảnh báo ban đêm từ xa đã được bố trí đầy đủ quanh khu vực công trường; lực lượng điều tiết được duy trì thường xuyên nhằm hướng dẫn phương tiện, hạn chế tối đa nguy cơ xung đột giao thông.

Trao đổi với phóng viên về công tác tổ chức thi công gắn liền với an toàn giao thông, ông Nguyễn Công Trường – Chỉ huy trưởng công trình dự án cầu Xuân Mai cho biết: "Ngay từ khi khởi công, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an địa phương và chính quyền sở tại. Việc trước tiên là bố trí lại giao thông khu vực lòng đường bị thu hẹp, phối hợp với nhà thầu để vừa bảo đảm tiến độ thi công, vừa bảo đảm cho người dân đi lại thuận lợi nhất.

Ông Nguyễn Công Trường – Chỉ huy trưởng công trình dự án cầu Xuân Mai trao đổi với phóng viên. Ảnh: Đức Hùng

Tuy nhiên, tổ chức giao thông ở đây gặp rất nhiều khó khăn do tuyến Đường Hồ Chí Minh là trục huyết mạch nối Hà Nội với Hòa Bình và các tỉnh lân cận, lưu lượng xe tải trọng lớn rất cao. Thêm vào đó, khu vực này có nhiều trường học, các em học sinh di chuyển đông vào giờ cao điểm. Chúng tôi đã phối hợp cắm biển cấm ô tô vào các khung giờ phù hợp, đồng thời đôn đốc nhà thầu bổ sung hệ thống cảnh báo và tăng cường tưới nước dập bụi thường xuyên để giữ gìn vệ sinh môi trường".

Bên cạnh sự nỗ lực của nhà thầu, Đội CSGT đường bộ số 12 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) cũng liên tục cắm chốt, tăng cường lực lượng phân luồng, điều phối giao thông tại hai đầu cầu.

Thiếu tá Nguyễn Bá Trường – Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 12 chia sẻ: "Lưu lượng phương tiện qua đường Hồ Chí Minh rất lớn, mặt đường phục vụ lưu thông lại bị thu hẹp đáng kể nên áp lực giao thông vào giờ cao điểm luôn ở mức cao. Đơn vị đang tích cực phối hợp với các bên liên quan nghiên cứu phương án cấm ô tô theo khung giờ linh hoạt hơn, kết hợp phân luồng từ xa trên toàn tuyến.

Thiếu tá Nguyễn Bá Trường – Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 12 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) trao đổi với PV: Ảnh: Đức Hùng

Chúng tôi khuyến cáo người dân, đặc biệt là các tài xế điều khiển phương tiện tải trọng lớn, nên chủ động cập nhật tình hình giao thông, lựa chọn các lộ trình thay thế phù hợp hoặc điều chỉnh thời gian di chuyển tránh các khung giờ cao điểm để giảm tải cho khu vực cầu Xuân Mai".

Đẩy nhanh tiến độ song hành cùng an toàn

Việc nâng cấp, cải tạo cầu Xuân Mai là dự án quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông phía Tây Thủ đô. Tuy nhiên, trong suốt quá trình thi công, việc đảm bảo an toàn giao thông và đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thời gian tới, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh phương án phân luồng dựa trên mật độ phương tiện thực tế, đồng thời đôn đốc đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc để hoàn thành công trình đúng tiến độ, sớm trả lại mặt đường thông thoáng, an toàn cho người tham gia giao thông.