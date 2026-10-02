Nhiều dự thảo luật về y tế được Ủy ban VH&XH xem xét, thẩm tra

Phiên họp toàn thể lần thứ Tư của Ủy ban Văn hóa và Xã hội (VH&XH) sẽ diễn ra trong hai ngày 3 và 4/10 tại Hà Nội, tập trung xem xét, thẩm tra 8 dự án luật thuộc các lĩnh vực lao động, an sinh xã hội, văn hóa, báo chí và y tế.

Theo chương trình, phiên họp khai mạc sáng 3/10. Trong buổi sáng, Ủy ban VH&XH sẽ xem xét 3 dự án luật, gồm: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ, Luật Việc làm; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Các dự án luật tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động, lưu trữ, bình đẳng giới, hoạt động chữ thập đỏ, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động và chính sách bảo hiểm xã hội.

Một phiên họp của Ủy ban Văn hóa và Xã hội. Ảnh: Media Quốc hội

Chiều 3/10, chương trình tiếp tục với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Ủy ban cũng xem xét dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Đây là hai nội dung thuộc nhóm chính sách về văn hóa, thể thao, du lịch, thư viện, điện ảnh, di sản văn hóa, quảng cáo, báo chí và phát triển công nghiệp văn hóa.

Sáng 4/10, phiên họp tập trung vào các dự án luật thuộc lĩnh vực y tế, trẻ em và người khuyết tật. Trong đó, Ủy ban xem xét dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Tiếp đó là dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Nội dung cuối cùng của phiên họp là dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Như vậy, trong hai ngày làm việc, Ủy ban VH&XH sẽ xem xét 8 dự án luật, trong đó có nhiều dự án luật liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội, chính sách lao động, an sinh, văn hóa, báo chí và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.