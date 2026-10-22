Nhiều du khách nước ngoài tìm đến bệnh viện Việt Nam sau chuyến bay dài

Người bệnh được mát xa tại Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM. Ảnh: Bảo Ngọc

Ngày 22/10, ThS.BS Trần Thị Việt Trinh, Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, cho biết thời gian gần đây, Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM tiếp nhận nhiều khách du lịch, trong đó có những khách nước ngoài đến thực hiện xoa bóp, bấm huyệt nhằm giảm đau nhức, mệt mỏi sau những chuyến bay dài.

Theo bác sĩ Việt Trinh, trong bối cảnh du lịch y tế hiện nay, đây không chỉ là nhu cầu chăm sóc sức khỏe mà còn là cơ hội để du khách trải nghiệm phương pháp trị liệu đặc trưng của Y học cổ truyền.

Xoa bóp bấm huyệt là một phương pháp không dùng thuốc của Y học cổ truyền, mục đích để phòng và điều trị bệnh. Trong đó người nhân viên y tế chủ yếu sử dụng đôi bàn tay, ngón tay để tác động trực tiếp lên da, cơ, khớp và các huyệt vị trên cơ thể.

Không chỉ thu hút khách quốc tế, dịch vụ này còn được người dân thành phố, khách du lịch trong nước và kiều bào về thăm quê hương ưa chuộng để thư giãn, phục hồi, nâng cao thể trạng.

Trên thực tế, xoa bóp, bấm huyệt khi được thực hiện đúng kỹ thuật và phù hợp với tình trạng sức khỏe mỗi người giúp giảm căng cơ, nhức mỏi, thư giãn cơ thể hiệu quả sau thời gian ngồi lâu trên máy bay hoặc do thay đổi múi giờ.

Điểm khác biệt khi trải nghiệm dịch vụ tại môi trường bệnh viện, người dân và du khách được thăm khám, tư vấn và thực hiện các kỹ thuật theo quy trình chuyên môn, bảo đảm các yêu cầu về an toàn và lây nhiễm.

Sự kết hợp hài hòa giữa nền tảng chuyên môn y khoa, không gian mang đậm nét y học cổ truyền và phong cách phục vụ thân thiện góp phần tạo nên sức hút riêng cho loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe tại TPHCM.

Về tần suất thực hiện, bác sĩ Việt Trinh cho biết cần cá thể hóa theo thể trạng và mục tiêu chăm sóc sức khỏe của mỗi người.

Những trường hợp chỉ có nhu cầu thư giãn, nâng cao sức khỏe có thể linh hoạt điều chỉnh thời gian thực hiện. Ngược lại, nếu trị liệu nhằm mục đích chữa bệnh, người bệnh bắt buộc phải tuân thủ liệu trình do bác sĩ chỉ định, dựa trên mức độ bệnh lý và khả năng đáp ứng của cơ thể.

Sau khi xoa bóp, bấm huyệt, người bệnh nên nghỉ ngơi tại chỗ khoảng 5-10 phút, uống nước ấm và tránh tiếp xúc đột ngột với môi trường lạnh. Đồng thời, cần duy trì tư thế sinh hoạt đúng, vận động nhẹ nhàng để hỗ trợ kéo dài hiệu quả. Những người có bệnh nền hoặc triệu chứng bất thường nên trao đổi kĩ với nhân viên y tế trước khi thực hiện.

Bác sĩ Việt Trinh nhấn mạnh, sự giao thoa giữa tinh hoa y học cổ truyền và nền tảng y khoa hiện đại, kết hợp cùng quy trình chăm sóc cá nhân hóa, chính là chìa khóa để nâng tầm chất lượng dịch vụ sức khỏe.

Đây cũng là hướng phát triển tiềm năng, giúp y học cổ truyền trở thành dấu ấn đặc trưng trong chiến lược phát triển du lịch y tế tại TPHCM.