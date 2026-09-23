Nhiều dự án trọng điểm sắp thông mặt bằng

Khoảng 98% diện tích mặt bằng Dự án Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn đã được Đồng Nai bàn giao.

Việc hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng là tiền đề quan trọng để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa các công trình, dự án vào khai thác.

Sắp hoàn thành giải phóng mặt bằng các tuyến cao tốc

Thời gian qua, UBND xã Phú Lâm liên tục tổ chức các đoàn vận động đi đến nhà từng hộ dân trong vùng Dự án Đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú đoạn qua địa bàn xã để tuyên truyền, vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng cho dự án. Các đoàn công tác với sự tham gia của lãnh đạo địa phương và các phòng ban chuyên môn đã có các cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các hộ dân để tuyên truyền về các chủ trương, chính sách; vận động người dân thực hiện bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Theo ông Phạm Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú đoạn qua địa bàn xã dài gần 11km. Tổng diện tích đất cần thu hồi phục vụ thi công dự án hơn 54ha. Tính đến đầu tháng 9-2026, xã Phú Lâm đã bàn giao gần 41ha mặt bằng, đạt gần 75%. Với các trường hợp còn lại chưa bàn giao, địa phương đang tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận để sớm hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án.

Đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú là tuyến cao tốc đi hoàn toàn trong địa phận Đồng Nai qua 8 xã, phường. Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, tính đến đầu tháng 9-2026, Đồng Nai đã hoàn thành bàn giao hơn 95% diện tích trên tổng diện tích hơn 390ha đất phục vụ thi công dự án.

Trong khi đó, tại Dự án Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đến nay, Đồng Nai hoàn thành bàn giao khoảng 98% diện tích trên tổng diện tích hơn 84ha để đầu tư xây dựng đoạn tuyến khoảng 6,6km dự án đi qua địa bàn thành phố. Ban Quản lý dự án công trình giao thông thành phố đang phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND xã Nha Bích và phường Chơn Thành hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và vận động hộ dân nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng đối với phần diện tích còn lại trong tháng 9-2026.

Ngoài 2 dự án nêu trên, thời gian qua, Đồng Nai còn triển khai thực hiện công tác GPMB đối với các dự án: đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành; mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Tính đến nay, tỷ lệ bàn giao mặt bằng của 2 dự án này đạt từ 91-97%.

Sắp xong mặt bằng 4 tuyến kết nối sân bay

Trong năm 2026, thành phố Đồng Nai đã tổ chức khởi công xây dựng các dự án: thành phần 1-2, đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh; các tuyến 769, 773 và 770B. Đây là những dự án quan trọng góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng đồng bộ; kết nối các địa phương của thành phố Đồng Nai với Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, hiện nay, đối với công tác GPMB, tỷ lệ bàn giao mặt bằng của 4 dự án nêu trên đạt tỷ lệ từ hơn 52% đến hơn 74%. Trong đó, Dự án Đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh đạt tỷ lệ cao nhất với hơn 74% diện tích mặt bằng đã được bàn giao.

Ông Nguyễn Cao Tài, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cho biết: Đến nay, tỷ lệ phê duyệt phương án bồi thường của các dự án đạt khá cao, trên 80%.

Để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng các dự án này hoàn thành trong tháng 9-2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các chi nhánh trực thuộc sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, UBND các xã, phường tập trung hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường và ban hành quyết định thu hồi đất đối với các trường hợp còn lại. Cùng với đó, thành lập các tổ công tác thường xuyên tăng cường vận động, tuyên truyền, đối thoại với các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc các dự án để tạo sự đồng thuận của người dân.

Là địa phương có các dự án đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh và nâng cấp, mở rộng đường 769 đi qua, xã Bình An đang tăng tốc hoàn thành công tác bồi thường, GPMB. Ông Dương Văn Nhân, Chủ tịch UBND xã Bình An cho biết: Mục tiêu của địa phương là phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng của cả 2 dự án trong tháng 9-2026.

Liên quan đến công tác GPMB các dự án, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Ðức yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các địa phương, đơn vị liên quan tập trung thực hiện công tác GPMB các dự án trọng điểm, đặc biệt là các tuyến giao thông kết nối Sân bay Long Thành. Ðối với từng dự án, phải có tiến độ cụ thể đến từng tháng, từng khu vực, từng trường hợp còn tồn tại để tập trung xử lý.