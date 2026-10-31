Nhiều dự án ở Lâm Đồng chậm tiến độ, lãnh đạo tỉnh yêu cầu làm rõ trách nhiệm

Sáng 31/10, UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 và các ban khu vực về công tác giải ngân. Tham dự có các đơn vị sở ngành, địa phương.

Nhiều dự án còn vướng mặt bằng, vật liệu và năng lực nhà thầu

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Minh Nguyên - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 - cho biết, đến ngày 29/10/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 và các ban quản lý dự án khu vực trực thuộc được giao hơn 3.475 tỷ đồng để thực hiện 427 dự án.

Quang cảnh cuộc họp sáng 31/10.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân tại một số công trình còn thấp, trong khi những vướng mắc về mặt bằng, vật liệu xây dựng và năng lực nhà thầu tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Lâm Đồng, dự án đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông Dinh, khu vực thị xã La Gi (cũ), hiện đạt khoảng 32% khối lượng hợp đồng.

Đối với hạng mục cầu qua sông Dinh, nhà thầu đã hoàn thành các mố MA, MB và 4 trụ cầu; đúc xong 65/65 dầm, cẩu lắp được 52 dầm, tương ứng 4/5 nhịp. Phần đường đã triển khai đào, đắp nền, thảm bê tông nhựa được 1km.

Dự án có tổng diện tích thu hồi đất 20,19ha với 117 hồ sơ. Đến nay, công tác thông báo thu hồi đất, kiểm kê và xét pháp lý đã hoàn thành 100%; phương án bồi thường được phê duyệt 114/117 hồ sơ. Mặt bằng cơ bản được bàn giao toàn tuyến, chỉ còn 3 hộ dân cuối tuyến thuộc xã Hàm Tân, chiều dài khoảng 100m, đang chờ hoàn tất thủ tục tái định cư.

Ông Nguyễn Minh Nguyên - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 - phát biểu tại cuộc họp.

Tuy nhiên, công trình đang gặp khó khăn về nguồn cung đá xây dựng do mỏ đá Tân Xuân dự kiến hết công suất khai thác được cấp phép trong tháng 10/2026. Nguồn cung bê tông nhựa cũng hạn chế, trong khi thời tiết bất lợi kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Đáng chú ý, dự án trục ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan – Tân Hải dù đã hoàn thành bàn giao mặt bằng toàn bộ chiều dài 10,3km, đạt 100%, nhưng khối lượng thi công mới đạt khoảng 37% hợp đồng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, dự án có khối lượng công tác đền bù lớn, quá trình triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng tiến độ còn chậm, gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, thời gian kéo dài.

Dự án đường Hòn Lan - Tân Hải.

Đặc biệt, từ tháng 11/2025 đến nay, sau khi mặt bằng thi công và nguồn cát đắp nền đường đã cơ bản được giải quyết, nhưng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 515 gặp khó khăn về tài chính không đáp ứng yêu cầu triển khai thi công theo tiến độ; nhà thầu chưa hoàn thành việc gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng. Do đó, phần khối lượng đã thực hiện nhưng chưa đủ điều kiện để thực hiện thanh toán, giải ngân theo quy định, ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền phục vụ thi công và khả năng huy động nhân lực, máy móc, thiết bị của nhà thầu.

Lâm Đồng siết trách nhiệm chủ đầu tư, không để dự án chậm kéo lùi giải ngân

Đối với khu vực Hàm Thuận Nam, ông Mai Xuân Diệp - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực - cho biết, tính đến ngày 29/10, giá trị giải ngân mới đạt 51,59% kế hoạch.

Một trong những khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện là công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại một số dự án chưa hoàn tất.

Cụ thể, dự án Hệ thống thoát lũ trung tâm Hàm Thuận Nam hiện còn 4 hộ dân chưa được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí dự kiến hơn 8,5 tỷ đồng. Nếu thực hiện chi trả, tổng mức đầu tư dự kiến vượt khoảng 4,527 tỷ đồng so với mức được duyệt. Ban đã đề nghị Sở Tài chính thẩm định, tham mưu điều chỉnh chủ trương đầu tư để có cơ sở bố trí kinh phí.

Ông Mai Xuân Diệp - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Hàm Thuận Nam - phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và địa phương thực hiện nghiêm những cam kết về tiến độ giải ngân. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, các địa phương phải chủ động triển khai; trường hợp chậm trễ phải giải trình rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm và cam kết thời gian hoàn thành.

Ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - phát biểu tại cuộc họp.

Ông Nguyễn Minh cũng thẳng thắn chỉ ra một số chủ đầu tư chưa thực sự quyết liệt, còn chủ quan, thiếu bám sát chỉ đạo và chưa kiên quyết với các đơn vị thi công. Thời gian tới, các chủ đầu tư phải tăng cường giám sát, xây dựng sơ đồ tiến độ Gantt để theo dõi sát từng dự án, kịp thời xử lý những điểm nghẽn phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng lưu ý, tiến độ chậm tại một địa phương có thể ảnh hưởng đến kết quả giải ngân chung của toàn tỉnh. Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 chú trọng lựa chọn nhà thầu có năng lực thực chất, nhất là đối với các dự án quy mô lớn; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh xây dựng phương pháp quản trị hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, góp phần bảo đảm tiến độ các công trình và mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.