Nhiều dự án nhà ở xã hội tiếp nhận hồ sơ vào quý IV 2026, quý I 2027
Để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người thu nhập thấp trên địa bàn Thủ đô, Hà Nội đang tập trung đôn đốc tiến độ các dự án nhà ở xã hội. Với những dự án vướng mắc về giải phóng mặt bằng, UBND Thành phố yêu cầu chốt tiến độ bàn giao toàn bộ diện tích đất trong tháng 12 năm nay. Với những dự án đã khởi công, nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ để bảo đảm kế hoạch tiếp nhận hồ sơ, ký hợp đồng với khách hàng theo cam kết.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhieu-du-an-nha-o-xa-hoi-tiep-nhan-ho-so-vao-quy-iv-2026-quy-i-2027-246261103164458374.htm