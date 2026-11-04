Nhiều dự án nhà ở xã hội tiếp nhận hồ sơ mua nhà

Với giá bán khoảng 19-24 triệu đồng/m², đa dạng diện tích căn hộ, các dự án mở thêm cơ hội an cư cho người thu nhập thấp, công nhân và người lao động có nhu cầu về nhà ở.

Một dự án nhà ở xã hội đang trong giai đoạn hoàn thiện tại phường Long Thành.

Tiếp nhận hồ sơ

Từ tháng 11-2026, Công ty cổ phần Lắp máy điện nước và xây dựng bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua gần 800 căn hộ tại Dự án Khu chung cư NƠXH trên khu đất 2,1ha ở xã Phước An. Dự án nằm gần các khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, 3, 5, 6... thuận lợi cho nhu cầu an cư của công nhân, người lao động đang làm việc tại khu vực.

Ông Ngô Việt Hà, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực phía Nam, Công ty cổ phần Lắp máy điện nước và xây dựng cho biết: Dự án có hơn 1,5 ngàn căn hộ, diện tích từ khoảng 29-70m². Giá bán bình quân hơn 21 triệu đồng/m² diện tích sử dụng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm kinh phí bảo trì và chi phí quản lý vận hành. Công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý I-2028.

Tại phường Nhơn Trạch, Chung cư NƠXH HAP-1 thuộc Dự án Khu dân cư theo quy hoạch do Công ty TNHH Khu đô thị Phú Hội làm chủ đầu tư chuẩn bị tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 30-11 đến 30-12-2026.

Chung cư có hơn 1,1 ngàn căn NƠXH để bán. Theo chủ đầu tư, đến nay đã có gần 1 ngàn hồ sơ đăng ký mua, số căn hộ còn lại chỉ hơn 100 căn. Các căn hộ có diện tích từ khoảng 33-68m², giá bán bình quân hơn 24 triệu đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm kinh phí bảo trì, phí quản lý và vận hành chung cư.

Tại phường Long Hưng, Dự án NƠXH Long Bình Tân có quy mô gần 1,1 ngàn căn hộ tiếp tục tiếp nhận hồ sơ. Theo chủ đầu tư, tính đến hết tháng 10-2026, doanh nghiệp đã ký hợp đồng mua bán khoảng 700 căn hộ, khoảng 200 căn đang trong quá trình xét duyệt đối tượng mua. Dự án còn khoảng 200 căn hộ tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đến khi đủ số lượng.

Một dự án khác tại phường Phước Tân là Chung cư NƠXH NXH2 thuộc Khu dân cư và tái định cư phường Phước Tân do Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua hơn 500 căn hộ. Căn hộ có diện tích từ khoảng 30-58m², giá bán hơn 19,9 triệu đồng/m², đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì 2% theo quy định.

Tại các phường: Trảng Bom, Bảo Vinh, Hố Nai… cũng có những dự án NƠXH đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua. Việc nhiều dự án thông báo nhận hồ sơ dịp cuối năm giúp người dân có thêm lựa chọn về vị trí, diện tích và mức giá phù hợp với khả năng tài chính.

Tăng nguồn cung

Việc nhiều dự án NƠXH tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua vào cuối năm 2026 góp phần bổ sung nguồn cung, từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người lao động. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở của thành phố.

Theo Nghị quyết số 303/NQ-CP, ngày 30-9-2026 của Chính phủ, giai đoạn 2026-2030, Đồng Nai được giao phát triển hơn 60 ngàn căn NƠXH, nhà ở công nhân. Tính đến đầu tháng 11-2026, trên địa bàn thành phố có 22 dự án đang thi công với quy mô hơn 15,8 ngàn căn hộ. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, các dự án sẽ góp phần thực hiện mục tiêu phát triển NƠXH, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân và công nhân tại các khu công nghiệp.

Giai đoạn 2026-2030, Đồng Nai được giao phát triển hơn 60 ngàn căn NƠXH, nhà ở công nhân. Trong đó, năm 2026 thành phố được giao hoàn thành 2 ngàn căn, năm 2027 hoàn thành 3 ngàn căn, năm 2028 hoàn thành 5 ngàn căn, năm 2029 hoàn thành 10 ngàn căn và năm 2030 hoàn thành hơn 40 ngàn căn.

Chị Nguyễn Thị Hải, công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2 (phường Trấn Biên) chia sẻ: “Vợ chồng tôi đều là công nhân, thu nhập chủ yếu dựa vào tiền lương nên việc mua được một căn nhà phù hợp với khả năng tài chính là mong muốn từ lâu. Khi biết có dự án NƠXH tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, tôi rất vui và hy vọng sớm được xét duyệt”. Cũng theo chị Hải, khi có nơi ở ổn định, gia đình sẽ yên tâm hơn, không còn phải lo tiền thuê nhà, các con cũng có điều kiện sinh hoạt, học tập tốt hơn. Do đó, chị mong thành phố tiếp tục có thêm các dự án NƠXH với mức giá phù hợp để công nhân an cư, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và địa phương.

Tại Dự án NƠXH Long Bình Tân, bà Tô Thị Thủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chương Dương Homeland cho biết: Dự án đã cất nóc 2/3 block nhà. Block còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Cùng với đó, chủ đầu tư tổ chức hoàn thiện bên trong cả 3 block, phấn đấu bàn giao nhà cho người mua vào đầu năm 2027. Việc đẩy nhanh thi công, hoàn thiện các hạng mục góp phần rút ngắn thời gian chờ nhận nhà của người mua. Chủ đầu tư sẽ tiếp tục tập trung nhân lực, vật lực, kiểm soát chất lượng công trình và các hạng mục hạ tầng, tiện ích trước khi bàn giao.

Thời gian qua, Sở Xây dựng liên tục thực hiện kiểm tra tiến độ, đôn đốc, nhắc nhở chủ đầu tư triển khai theo kế hoạch. Đối với những dự án phát sinh khó khăn, vướng mắc, sở phối hợp với các bên liên quan tháo gỡ kịp thời, hạn chế ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành dự án và kết quả phát triển NƠXH của thành phố.

Có thể thấy, nguồn cung NƠXH tăng thêm là tín hiệu tích cực đối với người dân có nhu cầu an cư. Tuy nhiên, bên cạnh việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, các chủ đầu tư cần bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và công khai, minh bạch thông tin về giá bán, điều kiện đăng ký để bảo vệ quyền lợi người mua.