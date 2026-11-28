Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, khu NƠXH Thượng Thanh, tên thương mại Rice City Long Châu (phường Bồ Đề), bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua căn hộ đợt 2 từ ngày 28/12/2026 đến 3/2/2027. Dự án do liên danh Công ty CP Him Lam Thủ đô và Công ty CP BIC Việt Nam làm chủ đầu tư.

Trong đợt này, dự án đưa ra thị trường 126 căn hộ, chủ yếu có diện tích từ 32,3-36,2m². Giá bán trung bình được công bố ở mức 29,4 triệu đồng/m², đã bao gồm VAT nhưng chưa tính phí bảo trì. Với diện tích căn hộ như trên, người mua cần khoảng 950 triệu đồng đến 1,1 tỷ đồng để sở hữu một căn hộ.

Giá thuê mua trung bình gần 347.000 đồng/m², đã bao gồm VAT, tương ứng khoảng 11-26,7 triệu đồng/tháng, tùy diện tích căn hộ.

Dự án Rice City Long Châu (phường Bồ Đề, Hà Nội) bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua căn hộ đợt 2 từ ngày 28/12/2026 đến 3/2/2027. Ảnh: Trọng Hiếu.

Rice City Long Châu có tổng diện tích hơn 6ha, gồm 3 tòa nhà cao 22 tầng, quy mô dân số hơn 4.500 người. Tại đợt 1, diễn ra cuối tháng 11/2025, dự án đã tổ chức bốc thăm trực tuyến với 1.951 căn hộ. Theo thông tin công bố, khoảng 91% số căn đã ký hợp đồng mua bán và thuê mua. Dự án dự kiến bàn giao nhà vào quý III/2027.

Một dự án khác vừa công bố giá bán là NƠXH dành cho cán bộ, chiến sĩ công an tại ô đất ký hiệu 6.2, thuộc quy hoạch phân khu S4, đường Lê Trọng Tấn (phường Dương Nội). Dự án do Công ty TNHH Xuân Mai - Nam Hà Nội làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 1,13ha, khởi công từ tháng 8/2025, gồm 3 khối nhà NƠXH cao 30 tầng, cung cấp khoảng 1.056 căn hộ, diện tích từ 64-77m².

Giá bán được công bố khoảng 32 triệu đồng/m², chưa bao gồm VAT và phí bảo trì. Với diện tích căn hộ từ 64m², giá căn nhỏ nhất khoảng 2 tỷ đồng. Nếu tính cả 5% VAT và 2% phí bảo trì, đơn giá tại đây khoảng 34,3 triệu đồng/m².

Dự án dự kiến tiếp nhận hồ sơ từ ngày 30/11 trong thời gian một tháng, thời gian bàn giao nhà vào quý IV/2028. Với mức giá vừa công bố, đây là một trong những dự án NƠXH có giá bán thuộc nhóm cao tại Hà Nội hiện nay.

Không chỉ tại các khu vực gần trung tâm, nguồn cung NƠXH Hà Nội thời gian gần đây còn được bổ sung từ các dự án ở khu vực ngoại thành, với mức giá thấp hơn, góp phần mở rộng lựa chọn cho người mua nhà.

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, hai dự án NƠXH do Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt làm chủ đầu tư tại xã Hạ Bằng dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua từ ngày 2/12 đến 31/12.

Cụ thể, dự án khu NƠXH Tân Xã có quy mô 112 căn hộ, trong đó 98 căn để bán, 14 căn dành cho thuê và thuê mua. Giá bán được công bố ở mức 23,5 triệu đồng/m².

Trong khi đó, dự án NƠXH Đồng Trúc - Thạch Thất cung cấp 207 căn hộ để bán, 24 căn dành cho thuê và thuê mua. Giá bán bình quân khoảng 23,5 triệu đồng/m², đã bao gồm VAT. Với diện tích căn hộ từ 37,56-77m², giá căn hộ thấp nhất khoảng 880 triệu đồng.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư dự kiến ký hợp đồng mua bán căn hộ tại hai dự án trong tháng 1/2027, bàn giao nhà vào quý IV/2027.

Tại xã Phúc Thịnh, dự án NƠXH Phúc Thịnh, tên thương mại Arlington, do Công ty CP Hnasa làm chủ đầu tư cũng dự kiến đưa căn hộ ra thị trường trong quý IV/2026. Theo đó, dự án có 352 căn hộ (316 căn để bán, 18 căn cho thuê và 18 căn thuê mua). Giá bán dự kiến 29,8 triệu đồng/m², đã bao gồm VAT nhưng chưa tính kinh phí bảo trì. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý II/2028.

Việc nhiều dự án đồng loạt công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ vào thời điểm cuối năm cho thấy nguồn cung NƠXH tại Hà Nội đang được bổ sung ở nhiều khu vực, kỳ vọng mở thêm cơ hội an cư cho người thu nhập thấp.