Nhiều dự án năng lượng tỷ USD ở miền Tây chạy đua tiến độ

Chuỗi dự án gần 12 tỷ USD

Chuỗi khí - điện Lô B - Ô Môn là một trong những chuỗi dự án năng lượng có quy mô đầu tư lớn tại Việt Nam, gồm phát triển mỏ khí Lô B ở thượng nguồn, hệ thống đường ống vận chuyển khí ở trung nguồn và các nhà máy điện Ô Môn 1, 2, 3, 4 ở hạ nguồn. Tổng quy mô đầu tư toàn chuỗi được xác định gần 12 tỷ USD.

Theo Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), phần thượng nguồn Lô B đang được đẩy nhanh, trong khi hệ thống đường ống dẫn khí cơ bản bám kế hoạch. Dòng khí đầu tiên dự kiến được đưa về trong năm 2027.

Ở phía các nhà máy điện, tiến độ từng dự án có sự khác nhau. Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 1, công suất 660 MW, đang được chuẩn bị chuyển đổi sang sử dụng khí Lô B.

Ô Môn 4, công suất 1.155 MW, đã khởi công và đang triển khai các công việc thiết kế, mua sắm, xây lắp.

Trong khi đó, Ô Môn 3, công suất 1.050 MW, đã hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư; gói thầu EPC đang trong quá trình đánh giá để lựa chọn nhà thầu.

Chuỗi khí - điện Lô B - Ô Môn là dự án có quy mô đầu tư lớn đang được yêu cầu tăng tốc triển khai. Ảnh: Petrovietnam.

Một số vướng mắc hiện tập trung tại Ô Môn 2 và Ô Môn 4, liên quan đến thỏa thuận giá điện, chi phí cố định và cam kết bao tiêu. Bên cạnh đó, một số vị trí mặt bằng trên tuyến đường ống dẫn khí vẫn chưa hoàn tất xử lý.

Đây là chuỗi dự án có mức độ phụ thuộc lớn giữa các khâu. Nếu nguồn khí được đưa về nhưng nhà máy điện chưa sẵn sàng tiếp nhận, hoặc ngược lại, tiến độ toàn chuỗi sẽ bị ảnh hưởng.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, các dự án điện khí sử dụng nguồn khí trong nước tiếp tục nằm trong kế hoạch phát triển nguồn điện đến năm 2030, trong đó các nhà máy thuộc Trung tâm Điện lực Ô Môn được tiếp tục triển khai gắn với nguồn khí Lô B.

Long Phú 1 tái khởi động, Sông Hậu 2 còn vướng

Cùng với Lô B - Ô Môn, Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1, công suất 1.200 MW, đang được tái triển khai sau thời gian dài đình trệ.

Dự án từng gặp khó khăn do các vấn đề liên quan đến tổng thầu. Sau khi từng bước xử lý các tồn tại, Petrovietnam đã tổ chức lại phần công việc còn lại, chia thành các gói thầu để lựa chọn nhà thầu tiếp tục thực hiện.

Hiện, một số gói thầu đã được triển khai. Tuy nhiên, dự án vẫn còn những vấn đề liên quan đến thiết bị, hợp đồng và pháp lý với tổng thầu cũ.

Theo đánh giá của Petrovietnam, mục tiêu đưa tổ máy số 1 vào vận hành trong năm 2027 là rất thách thức.

Trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Long Phú 1 tiếp tục thuộc nhóm các dự án nhiệt điện than đang xây dựng cần thúc đẩy hoàn thành trong giai đoạn đến năm 2030.

Khác với Long Phú 1, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 2 vẫn còn nhiều vấn đề phải xử lý trước khi có thể tiếp tục triển khai theo kế hoạch.

Dự án sông Hậu 2 còn nhiều vướng mắc.

Dự án có công suất 2.120 MW. Theo các tài liệu quy hoạch và kế hoạch triển khai, Sông Hậu 2 thuộc nhóm dự án gặp khó khăn về thu xếp vốn và phương án đầu tư, cần tiếp tục xử lý trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Như vậy, tiến độ các dự án năng lượng lớn tại khu vực này đang có sự phân hóa rõ rệt: Lô B đã bước sâu hơn vào giai đoạn phát triển mỏ và đường ống; Ô Môn 4 đã thi công; Ô Môn 3 chuẩn bị lựa chọn tổng thầu; Long Phú 1 được tái khởi động, trong khi Ô Môn 2 và Sông Hậu 2 vẫn còn các nút thắt cần tháo gỡ.

Ngày 12/9, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc kiểm tra tình hình triển khai các dự án Long Phú 1, Sông Hậu 2, Ô Môn 3 và Ô Môn 4 tại TP. Cần Thơ.

Đối với Chuỗi khí - điện Lô B - Ô Môn, Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ đồng bộ từ thượng nguồn, trung nguồn đến các nhà máy điện.

Petrovietnam được yêu cầu sớm hoàn tất các công việc tại mỏ khí Lô B; TP. Cần Thơ và tỉnh An Giang khẩn trương xử lý phần mặt bằng còn lại của tuyến đường ống, bảo đảm tiến độ đưa khí về các nhà máy điện.

Đáng chú ý, đối với Ô Môn 2 và Sông Hậu 2, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, nhà đầu tư và các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong tháng 9, đồng thời hoàn thiện các thủ tục cần thiết để tiếp tục triển khai dự án.

Riêng với Sông Hậu 2, mục tiêu được đặt ra là đưa nhà máy vào phát điện trong năm 2030. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến hợp đồng mua bán điện, mua bán khí, giải phóng mặt bằng và các thủ tục đầu tư còn tồn tại.