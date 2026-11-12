Nhiều dự án hạ tầng khởi động, TP.HCM tăng nhu cầu lao động xây dựng

TP.HCM đang triển khai nhiều dự án đầu tư công quy mô lớn về hạ tầng giao thông, xây dựng dân dụng và chỉnh trang đô thị. Tiến độ thi công đồng loạt đặt ra yêu cầu bổ sung nguồn nhân lực cho các chủ đầu tư, nhà thầu, đặc biệt ở nhóm lao động phổ thông và lao động kỹ thuật.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM, các doanh nghiệp xây dựng đã đăng ký nhu cầu tuyển dụng với số lượng lớn. Để chủ động nguồn nhân lực, Sở Nội vụ tham mưu UBND Thành phố tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và cơ sở đào tạo nghề nhằm dự báo nhu cầu, kết nối cung - cầu lao động.

Nhiều dự án hạ tầng tại TP.HCM đồng loạt triển khai, kéo theo nhu cầu bổ sung nhân lực ngành xây dựng.

Việc liên kết giữa đào tạo và sử dụng lao động bước đầu ghi nhận kết quả tích cực. Trong 8 tháng đầu năm 2026, hơn 380 sinh viên tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TP.HCM và hơn 250 sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu TP.HCM đều được doanh nghiệp tuyển dụng.

Tuy nhiên, khi nhiều công trình lớn đồng loạt triển khai vào dịp cuối năm, ngành xây dựng vẫn đối mặt tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ. Mức thu nhập phổ biến khoảng 8 - 10 triệu đồng/tháng đối với lao động phổ thông và 12 - 20 triệu đồng/tháng đối với lao động kỹ thuật, chuyên môn nhưng chưa đủ sức hấp dẫn để giữ chân người lao động lâu dài.

Nguyên nhân chủ yếu do đặc thù công việc ngoài trời, nặng nhọc, chịu ảnh hưởng của thời tiết. Một bộ phận lao động phổ thông có xu hướng chọn việc thời vụ, nhận lương khoán ngắn hạn thay vì ký hợp đồng dài hạn. Bên cạnh đó, ngành xây dựng còn phải cạnh tranh lao động với các khu công nghiệp và lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Nhu cầu lao động xây dựng tại TP.HCM dự báo tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm.

Không riêng xây dựng, nhu cầu tuyển dụng tại nhiều lĩnh vực khác cũng tăng mạnh khi doanh nghiệp bước vào giai đoạn cao điểm sản xuất, kinh doanh phục vụ Tết Nguyên đán 2027.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tuyển dụng 246.622 vị trí việc làm. Riêng tháng 10, nhu cầu tuyển dụng ghi nhận hơn 19.500 vị trí.

Dự báo những tháng cuối năm 2026 và giáp Tết Nguyên đán 2027, thành phố cần bổ sung khoảng 45.000 - 50.000 lao động để phục vụ sản xuất, hoàn thành đơn hàng xuất khẩu và đáp ứng sức mua trong nước.

Các ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn gồm sản xuất, chế biến, kinh doanh, thương mại điện tử, vận hành máy, logistics, kho vận, xuất nhập khẩu, xây dựng và dịch vụ.

Đáng chú ý, khu vực Bình Dương (cũ) tiếp tục là địa bàn có nhu cầu tuyển dụng cao. Từ đầu năm đến giữa tháng 11/2026, các doanh nghiệp tại khu vực này đăng ký tuyển dụng khoảng 88.300 vị trí việc làm, tập trung ở ngành chế biến gỗ, nội thất, dệt may, da giày, cơ khí, điện tử và logistics. Trong đó, lao động phổ thông chiếm gần 80%.

TP.HCM có nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông và lao động có tay nghề tăng cao dịp cuối năm.

Thu nhập phổ biến tại khu vực này khoảng 8 - 10 triệu đồng/tháng đối với lao động phổ thông và 10 - 20 triệu đồng/tháng đối với lao động kỹ thuật, chuyên môn. Ngoài tiền lương, nhiều doanh nghiệp còn có phụ cấp chuyên cần, hỗ trợ đi lại, nhà trọ và các chế độ phúc lợi.

Để đáp ứng nhu cầu nhân lực tăng cao, TP.HCM đang đẩy mạnh kết nối cung - cầu, đồng thời cải thiện chính sách an sinh và phúc lợi nhằm thu hút, giữ chân người lao động.

Theo chỉ tiêu thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội của Chính phủ, TP.HCM sau sáp nhập được giao phát triển 199.400 căn đến năm 2030. Đến hết quý III/2026, thành phố đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 2.283 căn và đang thi công 25 dự án với quy mô khoảng 22.900 căn. Thành phố dự kiến hoàn thành chỉ tiêu 9.000 căn nhà ở xã hội được Chính phủ giao trong năm 2026.

Cùng với phát triển nhà ở, thành phố khuyến khích doanh nghiệp cải thiện tiền lương, phụ cấp và phúc lợi để ổn định nhân sự. Các phiên giao dịch việc làm trực tiếp, trực tuyến cũng được tăng cường, hướng đến người đang tìm việc, sinh viên mới tốt nghiệp và quân nhân chuẩn bị xuất ngũ.

Đáng chú ý, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM đã ký kết phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm của 11 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Đông, miền Tây Nam Bộ, miền Trung và Tây Nguyên nhằm chia sẻ dữ liệu tuyển dụng, mở rộng nguồn cung lao động liên vùng.

Đối với các dự án xây dựng, thành phố đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm công khai vị trí, số lượng và mức lương tuyển dụng trên sàn giao dịch việc làm. Đây là giải pháp giúp người lao động tiếp cận thông tin minh bạch, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung nhân lực, đáp ứng tiến độ các công trình.