Nhiều dự án giao thông trọng điểm tại Thái Nguyên dự kiến hoàn thành tháng 12

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Đến hết tháng 10/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Thái Nguyên - chủ đầu tư nhiều dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã giải ngân hơn 1.750 tỷ đồng, đạt hơn 58% kế hoạch vốn được giao.

Khắc phục các khó khăn về thời tiết, giải phóng mặt bằng, Ban đang quyết liệt chỉ đạo, đốc thúc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thi công các công trình, dự án lớn trên địa bàn tỉnh.

Tại dự án đường Vành đai I (Đoạn Bờ Đậu, Phú Lương-Đồng Hỷ) và tuyến tránh đô thị Đồng Hỷ, hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư thuộc địa phận xã Vô Tranh đã bàn giao mặt bằng đạt 100%, đường điện hạ thế 0,4kV đang tiến hành di chuyển, thực hiện ứng tiền bồi thường cho các hộ dân và đã phá dỡ, bàn giao mặt bằng và đang hoàn thiện thủ tục giao đất.

Trên địa phận phường Quan Triều đã bàn giao mặt bằng 8,0/9,73ha, đạt 82%, bố trí tái định cư cho 16/26 hộ, đạt 61,5%; di chuyển được 17/22 cột điện đường dây 22kV và 37/43 cột đường dây 0,4kV.

Tại địa phận xã Đồng Hỷ, chính quyền và Trung tâm phát triển quỹ đất đã bàn giao 100% mặt bằng, đơn vị thi công đang tiến hành đắp nền đường K95 tại các vị trí đã có mặt bằng và có đường tiếp cận để thi công với tổng chiều dài thi công đạt 7,9/ 8,8km, thi công các vị trí cống ngang thoát nước trên tuyến đạt 76,27%, lắp đặt các ống dọc tuyến đạt 92,81%, đang triển khai thi công 3/3 công trình cầu... dự kiến hoàn thành đoạn tuyến đi qua xã Đồng Hỷ vào cuối tháng 12/2026.

Đối với dự án đường kết nối ĐT.265 (Xã Dân Tiến) đi Thành phố Bắc Ninh, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư có nhiều kết quả tích cực với việc đã bàn giao mặt bằng: 22,23/22,23ha, đạt 100%, hoàn thành di chuyển đường điện hạ thế di chuyển 21/23 cột điện của đường điện trung thế; thi công nền đường đạt 89% khối lượng; thi công cầu Sông Rong trên tuyến đạt 100% khối lượng, các hạng mục thoát nước; an toàn giao thông... đạt 69% khối lượng, dự kiến, dự án hoàn thành trong tháng 12/2026.

Tại dự án xây dựng mới cầu Gia Bảy - dự án khởi công mới trong năm 2026, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa phận phường Linh Sơn hiện đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 70/70 hộ và 3/3 tổ chức, bàn giao mặt bằng 1,31/1,32ha, đạt 99,24%, đã giao đất tái định cư cho 18/21 hộ, còn 3 hộ đang hoàn thiện hồ sơ giao đất tái định cư.

Tại địa phận phường Phan Đình Phùng việc bàn giao mặt bằng đất công đạt 98,42%, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng cho 7/9 hộ.

Nhà thầu thi công đã khoan xong 9/9 cọc khoan nhồi, đổ bêtông bệ, thân mố hoàn thành mố M1; thi công xong cọc khoan nhồi mố M2 đạt 100%, đang thi công móng mố; hạng mực trụ T1, đã thi công xong 16/16 cọc khoan nhồi, đổ bêtông bệ trụ, hoàn thành lắp đặt cốt thép chờ phần trên dầm... dự kiến hoàn thành dự án vào ngày 22/12/2026.

Ở một số dự án lớn khác như tuyến đường từ Quảng trường Vạn Xuân đi Đông Tam Đảo (kết nối Tuyến đường Liên kết các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ); cải tạo, nâng cấp bờ kênh, kết hợp làm đường giao thông tuyến kênh chính hồ Núi Cốc đoạn từ ĐT.267 đến ĐT.266; xây dựng tuyến đê Hữu Cầu đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống... công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư đang được đẩy mạnh, nhà thầu thi công chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực thi công khi có mặt bằng...

Cùng với các dự án đã khởi công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Thái Nguyên còn đang tích cực lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, trình thẩm định dự án, khảo sát, lập dự án... cho các dự án chuẩn bị đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 như dự án Khu tái định cư phục vụ phát triển kinh tế-xã hội phường Vạn Xuân (Khu số 1); cải tạo, nâng cấp các hồ đập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; xây dựng đường du lịch Sông Công-Núi Cốc; nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 270 (đoạn từ nút giao Quang Trung-nút giao Tố Hữu); cải tạo nâng cấp Quốc lộ 17...

Theo ông Bùi Tiến Chính, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Thái Nguyên, nhìn chung, quá trình triển khai thực hiện các dự án gặp một số khó khăn, vướng mắc do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư nhiều dự án chưa đáp ứng được tiến độ thi công, một số nhà thầu chưa tập trung thi công.

Để tháo gỡ các khó khăn này, Ban kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Ủy ban Vhân dân các xã, phường: Phan Đình Phùng, Quan Triều, Phổ Yên, Điềm Thụy, Linh Sơn, Gia Sàng sớm giải quyết các tồn tại, vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án.../.