Nhiều dự án giao thông trọng điểm chậm tiến độ, có dự án chưa có sản lượng thi công

Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo UBND TP Hà Nội về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn. Trong đó chỉ ra nhiều công trình chậm tiến độ, còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng hoặc có nguy cơ không đáp ứng thời hạn hoàn thành theo chỉ đạo.

Theo báo cáo, bên cạnh những dự án đang được triển khai tích cực, một số công trình vẫn gặp khó khăn trong tổ chức thi công, hoàn thiện thủ tục đầu tư và bàn giao mặt bằng. Sở Xây dựng xác định đây là nhóm dự án cần tập trung theo dõi, đôn đốc để tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ trong thời gian tới.

Đáng chú ý, dự án nút giao đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long mới đạt sản lượng thi công 523,7 tỷ đồng, tương đương 35,5% kế hoạch điều chỉnh. Tiến độ này còn thấp so với yêu cầu, trong khi công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn tất. Cụ thể, còn khoảng 342,9m2 tại phường Tây Mỗ chưa được bàn giao.

Với dự án quốc lộ 6, đoạn Hà Đông - Xuân Mai, số liệu tổng hợp cho thấy công tác giải phóng mặt bằng đã đạt 100%. Tuy nhiên, một số tồn tại vẫn chưa được xử lý dứt điểm, liên quan đến di dời tài sản, phá dỡ công trình, nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc và hạ tầng kỹ thuật tại dự án thành phần 1.1.

Trong khi đó, sản lượng thi công của dự án mới đạt 519,4 tỷ đồng, tương đương 22,9% kế hoạch điều chỉnh.

Một dự án khác có tiến độ thi công thấp là tuyến đường kết nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3. Công tác giải phóng mặt bằng đạt 88,61%, còn khoảng 3,66ha chưa bàn giao. Sản lượng thi công mới đạt 323,4 tỷ đồng, tương đương 15,9% kế hoạch điều chỉnh.

Dự án mở rộng quốc lộ 6 Hà Đông- Xuân Mai đang bị chậm tiến độ

Đối với dự án đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình, sản lượng thi công đạt 435,8 tỷ đồng, tương đương 31,4% kế hoạch điều chỉnh. Đây cũng là một trong những công trình được Sở Xây dựng xác định có nguy cơ chậm tiến độ hoàn thành theo chỉ đạo.

Dự án đã khởi công nhưng chưa hoàn thiện bản vẽ

Đáng lưu ý, dự án đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn chưa ghi nhận sản lượng thi công xây lắp.

Dự án khởi công ngày 28/8/2026, nhưng đến thời điểm báo cáo, thiết kế bản vẽ thi công chưa hoàn thiện, trong khi công tác giải phóng mặt bằng mới đạt 18,5% theo số liệu báo cáo. Những vướng mắc này đặt ra áp lực lớn đối với việc tổ chức thi công và bảo đảm tiến độ dự án.

Tại dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng đường 70 đoạn Trịnh Văn Bô - Nam Từ Liêm, khối lượng giải phóng mặt bằng mới đạt 20,5%. Sản lượng thi công đạt 59,7 tỷ đồng, tương đương 7,6% kế hoạch điều chỉnh.

Riêng đoạn đường 70 Hà Đông - Văn Điển chưa khởi công do đang thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư và hoàn thiện các hồ sơ liên quan.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến tiến độ các dự án là những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện thủ tục đầu tư, xử lý hợp đồng và bảo đảm điều kiện tổ chức thi công. Bên cạnh đó, thời tiết mưa lũ cũng tác động đến tiến độ tại một số công trình.

Qua kiểm tra hiện trường, các nhà thầu cơ bản vẫn duy trì nhân lực, máy móc và thiết bị tại những dự án đang triển khai. Tuy nhiên, công tác bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại một số công trường còn hạn chế.

Một số vị trí chưa bố trí đầy đủ cầu rửa xe, rào chắn, biển báo, đèn chiếu sáng và thiết bị cảnh báo ban đêm. Phương án phân luồng giao thông, vệ sinh môi trường tại một số khu vực chưa đáp ứng yêu cầu, vẫn xảy ra tình trạng bùn đất từ công trường kéo ra đường công cộng.

Để khắc phục những tồn tại trên, Sở Xây dựng đề nghị các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các vị trí còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng sạch, liên tục cho chủ đầu tư.

Đối với các dự án chậm tiến độ hoặc có nguy cơ không đáp ứng kế hoạch, chủ đầu tư cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu; huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư; bổ sung các mũi thi công và tổ chức triển khai ngay tại những phạm vi đã có mặt bằng.

Sở Xây dựng đồng thời yêu cầu việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Việc tháo gỡ đồng bộ các điểm nghẽn về mặt bằng, thủ tục và tổ chức thi công được xem là yếu tố quan trọng để đưa các dự án giao thông trọng điểm về đúng lộ trình, từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối, giảm áp lực giao thông và nâng cao năng lực hạ tầng cho Thủ đô.