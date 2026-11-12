Nhiều dự án du lịch ven biển Quảng Trị bỏ hoang, chậm tiến độ

Trước thực trạng này, tỉnh Quảng Trị đang triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho dự án còn khả năng thực hiện, đồng thời kiên quyết xử lý nhà đầu tư không đủ năng lực, chậm triển khai kéo dài nhằm khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Những khu đất vàng bị bỏ hoang, chậm tiến độ

Nằm sát Quảng trường biển Bảo Ninh, có vị trí hướng ra Biển Đông và đường Võ Nguyên Giáp, Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh và khách sạn 5 sao Pullman là hai dự án chậm tiến độ kéo dài.

Tại bán đảo Bảo Ninh, phường Đồng Hới, nhiều khu đất ven biển có vị trí đắc địa được giao cho nhà đầu tư thực hiện các dự án du lịch nhưng nhiều năm vẫn dang dở, bỏ hoang.

Nằm sát quảng trường biển Bảo Ninh, hướng ra biển Đông và đường Võ Nguyên Giáp, Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh do Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quảng Bình làm chủ đầu tư là một trong những dự án chậm tiến độ kéo dài. Tháng 6/2009, tỉnh Quảng Bình (cũ) cho thuê 42.483 m² đất để xây dựng khách sạn 19 tầng, quy mô 226 phòng tiêu chuẩn 5 sao.

Sau nhiều năm gần như không triển khai, đến tháng 6/2018, nhà đầu tư mới thi công trở lại sau khi được gia hạn sử dụng đất. Năm 2019, tổng vốn đầu tư được nâng lên gần 425 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành tháng 9/2020. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, công trường dừng thi công khi khách sạn mới hoàn thành phần thô, các hạng mục phụ trợ chưa được triển khai. Giá trị khối lượng thi công ước khoảng 150 tỷ đồng.

Theo Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, đến đầu tháng 10/2026, chủ đầu tư còn nợ thuế hơn 47 tỷ đồng. Trước tình trạng dự án kéo dài, ngày 22/10/2026, tỉnh Quảng Trị và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn thống nhất phối hợp rà soát các vấn đề pháp lý, đầu tư, đất đai, tài chính và hiện trạng, hướng đến phương án tiếp tục triển khai, sớm đưa dự án vào hoạt động.

Cách đó không xa, Khách sạn 5 sao Pullman do Công ty cổ phần Du lịch Hà Nội - Quảng Bình làm chủ đầu tư cũng trong tình trạng bỏ dở. Dự án được cho thuê hơn 50.300 m² đất năm 2016, tổng vốn đầu tư 600 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2019. Tuy nhiên, sau nhiều lần điều chỉnh tiến độ, công trình mới hoàn thành phần thô rồi dừng thi công, khuôn viên cỏ dại mọc um tùm.

Tổng công ty Du lịch Hà Nội đã hai lần tổ chức đấu giá phần vốn góp nhưng không thành công. Ngày 5/11/2026, UBND tỉnh Quảng Trị và doanh nghiệp ký bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030; trong đó, tỉnh đề nghị doanh nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ khách sạn để phục vụ Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027.

Dự án HP Pacifica Hotel có tổng vốn đầu tư 140 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2025. Tuy nhiên, đến nay, khối khách sạn 7 tầng và các căn bungalow vẫn chưa hoàn thiện, chưa thể đưa vào khai thác.

Cũng tại Bảo Ninh, Khu Resort Golden City có diện tích 85.047 m², tổng vốn đầu tư 4.552 tỷ đồng, được chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2017. Sau ba lần điều chỉnh, dự án phải hoàn thành ngày 31/12/2026. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của phóng viên tháng 11/2026, nhà đầu tư mới xây dựng hàng rào bảo vệ khu đất, bên trong vẫn là bãi đất trống.

Theo Kết luận thanh tra số 1569/KL-TTr ngày 12/6/2026 của Thanh tra tỉnh Quảng Trị, dự án chậm tiến độ sử dụng đất, nhà đầu tư chưa thu xếp được khoản vay hơn 3.641 tỷ đồng để triển khai đồng bộ các hạng mục.

Tình trạng dự án du lịch bỏ hoang không chỉ diễn ra tại Bảo Ninh mà còn xuất hiện ở nhiều khu vực ven biển khác. Tại Cửa Tùng, Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort Cửa Tùng có tổng vốn đầu tư hơn 420 tỷ đồng, khởi công tháng 6/2019. Sau khi thi công phần móng, đổ sàn một số biệt thự và triển khai một phần hạ tầng kỹ thuật, công trường dừng hoạt động. Dù đã ký quỹ 9,6 tỷ đồng và được điều chỉnh tiến độ đến tháng 12/2022, dự án hiện vẫn bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

Tại xã Cửa Việt, dự án HP Pacifica Hotel do Công ty TNHH Thiên Phát Quảng Trị thực hiện có tổng vốn đầu tư 140 tỷ đồng, nằm ở vị trí mặt tiền hướng biển. Theo tiến độ điều chỉnh, dự án phải hoàn thành tháng 9/2025. Tuy nhiên, đến nay, khối khách sạn 7 tầng và các căn bungalow vẫn chưa hoàn thiện, chưa thể đưa vào khai thác.

Tại bán đảo Bảo Ninh, phường Đồng Hới, nhiều khu đất ven biển có vị trí đắc địa được giao cho nhà đầu tư thực hiện các dự án du lịch nhưng nhiều năm vẫn dang dở.

Đáng chú ý, Quần thể Dự án nghỉ dưỡng du lịch sinh thái FLC Quảng Bình tại Hải Ninh do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư có quy mô khoảng 1.954 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng, gồm khách sạn, resort, trung tâm hội nghị quốc tế, sân golf và Safari. Dự án khởi công năm 2016, dự kiến hoàn thành Quý II/2020. Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ, mới chỉ có hai sân golf 36 lỗ và một số biệt thự mẫu được hoàn thiện; phần lớn các hạng mục còn lại vẫn dang dở.

Tháng 7/2026, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 24 tháng, đồng thời yêu cầu Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros hoàn thành đầu tư xây dựng, đưa dự án vào hoạt động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai. Đến tháng 10/2026, Tập đoàn FLC còn nợ thuế tại Quảng Trị hơn 684 tỷ đồng.

Ông Trần Thanh Bình, trú phường Đồng Hới, cho rằng đất vàng ven biển bị bỏ hoang, công trình dở dang gây lãng phí đất đai, vốn đầu tư, ảnh hưởng cảnh quan, môi trường du lịch và cơ hội thu hút nhà đầu tư có năng lực. Tỉnh cần rà soát tiến độ, đánh giá năng lực, xác định trách nhiệm từng nhà đầu tư, khơi thông nguồn lực quan trọng này.

Kiên quyết xử lý, khơi thông nguồn lực đất đai

Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort Cửa Tùng có tổng vốn đầu tư hơn 420 tỷ đồng, khởi công tháng 6/2019, dự kiến hoàn thành năm 2022. Tuy nhiên, sau khi thi công phần móng, đổ sàn một số căn biệt thự và triển khai một phần hạ tầng kỹ thuật, dự án đã dừng hoạt động, bỏ hoang nhiều năm, cỏ dại mọc um tùm.

Theo Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị, nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu do nhà đầu tư yếu năng lực tài chính, quản trị, không thực hiện cam kết; một số dự án vướng giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý.

Ngày 22/8/2026, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành văn bản về tăng cường tháo gỡ khó khăn, xử lý các dự án chậm tiến độ. Với 22 dự án thuộc diện xem xét thu hồi, tỉnh yêu cầu rà soát pháp lý, tham mưu thu hồi đất, không nhất thiết chờ nhà đầu tư tự nguyện chấm dứt dự án, bao gồm: dự án hết thời hạn gia hạn nhưng chưa sử dụng đất; chậm tiến độ nhưng không đề nghị gia hạn; vi phạm nghĩa vụ tài chính sau cưỡng chế thuế hoặc có kết luận thanh tra, kiểm tra yêu cầu thu hồi đất.

Ngày 8/10/2026, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Trần Vũ Khiêm chủ trì làm việc với UBND tỉnh, các sở, ngành về xử lý dự án tồn đọng, chậm tiến độ. Ông Trần Vũ Khiêm đánh giá, việc xử lý còn hạn chế, tỷ lệ thấp; nhiều dự án chưa có phương án cụ thể, khiến nguồn lực đất đai tiếp tục bị “đóng băng”.

Ông Trần Vũ Khiêm nhấn mạnh, tỉnh ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư có năng lực, thiện chí; không để dự án đình trệ do chậm trễ từ cơ quan nhà nước. Với nhà đầu tư chây ỳ, vi phạm hoặc không còn khả năng thực hiện, tỉnh phải kiên quyết chấm dứt dự án, thu hồi đất, không hợp thức hóa sai phạm.

Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort Cửa Tùng có tổng vốn đầu tư hơn 420 tỷ đồng, khởi công tháng 6/2019, dự kiến hoàn thành năm 2022. Tuy nhiên, sau khi thi công phần móng, đổ sàn một số căn biệt thự và triển khai một phần hạ tầng kỹ thuật, dự án đã dừng hoạt động, bỏ hoang nhiều năm, cỏ dại mọc um tùm.

Ngày 6/11/2026, UBND tỉnh Quảng Trị thành lập Tổ công tác đặc biệt để rà soát, tham mưu xử lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài trên phạm vi toàn tỉnh. Tổ công tác gồm 12 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo làm Tổ trưởng, rà soát, kiểm tra, đôn đốc các dự án, kể cả dự án thuộc Hệ thống 751; phân loại vướng mắc và xác định trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Tổ công tác phân công cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết vướng mắc theo thẩm quyền, thời hạn cụ thể; vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Việc thành lập Tổ công tác đặc biệt cùng các giải pháp rà soát, phân loại và xử lý dự án thể hiện quyết tâm của tỉnh Quảng Trị trong lập lại kỷ cương quản lý đầu tư, đất đai. Đây là bước đi cần thiết nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, tài chính đang bị đình trệ, nhất là tại những khu vực ven biển giàu tiềm năng du lịch, dịch vụ; đồng thời, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có năng lực khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.