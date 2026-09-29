Nhiều đột phá trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW tại Lạng Sơn

Theo báo cáo, từ đầu năm 2026 đến nay, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh được triển khai quyết liệt, đồng bộ với phương châm "Hành động đột phá, lan tỏa kết quả". Tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời kiện toàn ban chỉ đạo, tổ giúp việc, đồng thời rà soát, hoàn thiện các kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát được tăng cường, duy trì cập nhật tiến độ thường xuyên trên hệ thống theo dõi chung. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 289/296 nhiệm vụ do Trung ương giao, đạt tỷ lệ 97,6%; 7 nhiệm vụ còn lại đang trong hạn triển khai, không có nhiệm vụ quá hạn hoặc chậm tiến độ.

Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, thực hiện kế hoạch của BCĐ Trung ương về hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, tỉnh đã hoàn thành 1 nhiệm vụ và đang tích cực triển khai 6 nhiệm vụ còn lại, cam kết hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, sáng kiến, giải pháp về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên hệ thống pakn.nq57.vn cũng được thực hiện kịp thời. Đến nay, cơ quan đã tiếp nhận 9 phản ánh, kiến nghị, sáng kiến, giải pháp thuộc phạm vi xử lý và đã trả lời, xử lý 100%; không có hồ sơ đang xử lý hoặc tồn đọng.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, trọng tâm là khắc phục điểm nghẽn về hạ tầng số, thiết bị đầu cuối; cải cách hành chính; làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu đất đai và hồ sơ cán bộ. Tái thiết kế quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số; chuyển đổi số trong giáo dục, y tế; bảo đảm an toàn thông tin; cập nhật, tích hợp dữ liệu trên VNeID; triển khai các dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, nhất là về hạ tầng số, an toàn, an ninh mạng và nhân lực. Chủ động nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của các địa phương để vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng thời nhấn mạnh, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải đi vào thực chất, lấy hiệu quả ứng dụng và lợi ích của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Đối với các nhiệm vụ, đề tài khoa học công nghệ cần tăng cường rà soát, lựa chọn những nội dung thiết thực, có tính ứng dụng cao, giải quyết được yêu cầu thực tiễn; tránh trùng lặp, hình thức, triển khai dàn trải.

Các cấp, ngành đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn kinh phí đã được tháo gỡ về thủ tục; tập trung dành nguồn lực cho đầu tư hạ tầng, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số; khắc phục các điểm lõm sóng, bảo đảm hạ tầng viễn thông; chủ động theo dõi và kịp thời báo cáo, xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để tình trạng chậm tiến độ kéo dài. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về chuyển đổi số bằng các hình thức phù hợp, nhất là trên môi trường số và mạng xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh nâng cao tinh thần chủ động, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường trao đổi, phối hợp, xử lý công việc ngay khi phát sinh nhằm bảo đảm các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, thực chất và hiệu quả.