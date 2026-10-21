Nhiều đột phá trong chính sách nhà ở

Tôi đánh giá cao dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) bổ sung định hướng phát triển 4 nhóm nhà ở chính sách, áp dụng tương ứng đối với từng nhóm nhà, gồm: Nhà thương mại, nhà cho thuê, nhà công vụ, nhà chính sách. Đặc biệt, đối với các đối tượng thụ hưởng chính sách như cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng gặp khó khăn về nhà ở, cũng như hoạt động nhà ở thương mại.

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đã bổ sung các quy định cụ thể về việc sửa chữa, nâng cấp, cải tạo và xây dựng lại các nhà chung cư cũ (ảnh minh họa).

Trong Luật Nhà ở hiện hành, các quy định chưa thật sự cụ thể, đặc biệt là chưa nói rõ về việc xây dựng nhà ở cho thuê từ nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn ngoài ngân sách.

Với việc dự luật bổ sung chương mới về phát triển nhà ở cho thuê, trong đó quy định rõ ràng về đối tượng được thuê, hình thức thuê, hình thức và phát triển thông qua vốn Nhà nước, vốn ngoài nhà nước, chính sách đất đai, chính sách hỗ trợ của Nhà nước… đây là những điểm đột phá.

Thực tế, với rất nhiều người dân, việc phải bỏ ra ngay 1 - 2 tỷ đồng để mua một căn nhà là áp lực rất lớn. Mặc dù có các chương trình hỗ trợ cho vay trả dần qua lương trong 20 - 30 năm, nhưng đây vẫn là gánh nặng tài chính của nhiều gia đình, nhất là các cặp vợ chồng trẻ có con nhỏ.

Vì vậy, việc quy định một chương riêng về đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê là rất cần thiết. Điều này sẽ gia tăng khả năng đáp ứng nhu cầu nhà ở, giúp các nhóm đối tượng khó khăn dễ dàng tiếp cận nhà ở với chi phí hợp lý và tâm lý thoải mái hơn, thay vì bắt buộc phải mua nhà.

Tôi cũng đánh giá rất cao dự thảo khi đã bổ sung các quy định cụ thể về việc sửa chữa, nâng cấp, cải tạo và xây dựng lại các nhà chung cư cũ. Trước đây, luật cũng đã đề cập nhưng chưa thật sự cụ thể. Lần này, các quy định đã rành mạch hơn.

Thực tế tại Hà Nội hay TP.HCM, việc cải tạo chung cư cũ gặp rất nhiều khó khăn do thiếu quy định rạch ròi, dẫn đến tình trạng cư dân không đồng ý di dời, đòi hỏi bồi thường theo giá thị trường hoặc bồi thường quá cao. Khi có khung pháp lý rạch ròi, quá trình thực hiện sẽ không bị vướng mắc.

Qua nghiên, nhìn chung các nội dung trong dự thảo đã khá đầy đủ và cụ thể, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Điều quan trọng nhất là sau khi Luật được Quốc hội thông qua, Chính phủ cần sớm ban hành các nghị định và Bộ Xây dựng ban hành các thông tư hướng dẫn chi tiết để tổ chức thực hiện hiệu quả. Luật cần được phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các đối tượng thụ hưởng chính sách.

Tôi tin khi Quốc hội bấm nút thông qua, Luật Nhà ở (sửa đổi) sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống và nhận được sự ủng hộ cao từ nhân dân.